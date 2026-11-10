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Liniers aplastó a Olimpo y completó el cuadro de cuartos de final del básquet bahiense
El Chivo se impuso por 95 a 52 y consiguió el último boleto a los playoffs de la Liga Bahiense de Oro. Además, Barrio Hospital venció a Independiente y tomó ventaja en la serie por la permanencia.
Liniers consiguió el último pasaje a los cuartos de final de la Liga Bahiense de Oro, luego de superar con contundencia a Olimpo por 95 a 52 en el partido decisivo del play-in.
De esta manera, Liniers se sumó a los siete conjuntos que ya tenían garantizada su clasificación y enfrentará a Estrella, el mejor de la fase regular, en la primera instancia de los playoffs.
Los cuartos de final comenzarán el próximo jueves 12 de noviembre, con series al mejor de tres encuentros. Los cruces serán Estrella (1°) ante Liniers (8°), Napostá (2°) frente a Alem (7°), Bahiense del Norte (3°) contra Villa Mitre (6°) y Pueyrredón (4°) ante Pacífico (5°).
Por su parte, Olimpo quedó eliminado de la competencia y, al igual que Estudiantes, décimo en la clasificación, se despidió de la temporada.
En la lucha por la permanencia, Barrio Hospital dio el primer paso al derrotar como local a Independiente por 85 a 81, en el encuentro inicial de una serie que se disputa al mejor de cinco partidos.
Con este resultado, Barrio Hospital tomó ventaja por 1 a 0 y buscará ampliar la diferencia cuando la eliminatoria continúe el próximo lunes 16 de noviembre.
La serie tendrá consecuencias importantes para ambos equipos: el perdedor descenderá directamente a la Liga Bahiense de Plata, mientras que el ganador deberá disputar una promoción para intentar conservar su lugar en la máxima categoría.
El rival en esa instancia será San Lorenzo o Altense, dependiendo de cuál de los dos equipos consiga el ascenso directo desde Plata.
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