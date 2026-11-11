La visita del Papa impulsó el turismo: más de 1,2 millones de argentinos se movilizaron

La visita del papa León XIV a la Argentina generó un importante movimiento turístico durante los últimos días, con millones de personas movilizadas por las celebraciones religiosas y viajeros que aprovecharon los feriados para realizar escapadas.

Según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el impacto se reflejó en la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio, aunque con resultados dispares entre los distintos destinos del país.

La Ciudad de Buenos Aires fue uno de los principales epicentros de la actividad. Entre el 6 y el 10 de noviembre recibió 1,24 millones de visitantes, de los cuales 242.000 fueron turistas que pernoctaron y cerca de un millón que no usaron alojamiento. El impacto económico superó los 88 millones de dólares y la ocupación hotelera promedió el 75%.

La misa celebrada el lunes 9 reunió a 2,5 millones de personas, mientras que la vigilia del martes convocó a cerca de un millón de jóvenes, de acuerdo con las estimaciones incluidas en el informe. Además, unos 90 establecimientos gastronómicos se sumaron a promociones especiales y se instalaron más de 160 puestos de comida en los alrededores del Monumento de los Españoles.

En Córdoba, la celebración religiosa del martes congregó a más de 650.000 fieles, según cifras difundidas por el Vaticano. La ocupación hotelera rondó el 60%, aunque algunos establecimientos alcanzaron su capacidad máxima. La terminal de ómnibus triplicó su movimiento habitual respecto de otros feriados de alta demanda y las búsquedas de alojamiento en Córdoba y Alta Gracia crecieron más del 400% interanual.

Por su parte, Luján se preparó para recibir a unos 2 millones de peregrinos durante la misa de este miércoles. La ocupación hotelera previa superó el 90%, mientras que las búsquedas de alojamiento aumentaron más del 1.800% interanual en Booking y más del 500% en Airbnb.

El relevamiento de CAME también destacó el comportamiento del turismo tradicional, especialmente en la Costa Atlántica bonaerense. Mar del Plata superó el 75% de ocupación hotelera, impulsada por el Festival Internacional de Cine, la Media Maratón, las finales de los Juegos Nacionales Evita y una agenda de espectáculos musicales.

En Pinamar y Cariló, las reservas se ubicaron inicialmente alrededor del 60%, aunque algunos complejos alcanzaron el 100%. En el partido de Villa Gesell, la ciudad cabecera registró un 65% de ocupación, mientras que Mar de las Pampas llegó al 86%, Mar Azul al 80% y Las Gaviotas al 76%.

Otros destinos del interior bonaerense también recibieron visitantes. Chascomús alcanzó el 98% de ocupación, principalmente con turistas provenientes del Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que Tandil registró una importante actividad vinculada con el Festival Chacinar.

En el resto del país, Santa Fe contabilizó más de 112.000 visitantes y un impacto económico superior a los $20.000 millones. Neuquén recibió más de 20.000 turistas, con ingresos estimados en $8.000 millones, mientras que Jujuy registró 16.199 visitantes y un movimiento económico de $4.599 millones.

Misiones, por su parte, contabilizó más de 18.500 arribos y 58.000 pernoctaciones. En San Luis, la ocupación alcanzó el 62,7%, con un impacto de $1.799 millones.

El informe también advirtió que buena parte de los desplazamientos religiosos se concretaron durante el día, sin necesidad de alojamiento. Por ese motivo, el incremento de visitantes tuvo un efecto directo sobre el transporte, la gastronomía y el comercio, pero no siempre se tradujo en mayores niveles de ocupación hotelera.