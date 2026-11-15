Atento Olimpo: este domingo podría conocer a su próximo rival

Mientras se prepara para afrontar el partido más importante de su temporada, Olimpo estará atento este domingo a lo que suceda en los otros tres encuentros de vuelta de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A, que definirán a los primeros clasificados a las semifinales.

El aurinegro, dirigido por Carlos Mungo, consiguió un valioso empate 1 a 1 frente a Kimberley en Mar del Plata y ahora buscará aprovechar su localía y la ventaja deportiva para continuar en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

La actividad de este domingo comenzará a las 15, cuando Cipolletti reciba a Juventud Antoniana de Salta, con el arbitraje de Franco Morón.

El conjunto rionegrino llega con ventaja después de imponerse por 1 a 0 como visitante en el encuentro de ida.

Desde las 16, Alvarado de Mar del Plata enfrentará a Sarmiento de La Banda, con Diego Novelli como juez principal.

El equipo santiagueño ganó 1 a 0 en el primer partido, por lo que el conjunto marplatense deberá revertir el resultado para seguir en competencia.

Finalmente, a partir de las 17, Gimnasia de Chivilcoy será local ante Douglas Haig de Pergamino, con Fernando Marcos como árbitro.

En esta serie, Douglas Haig consiguió una victoria por 1 a 0 en la ida y buscará defender esa diferencia como visitante.

Los tres encuentros permitirán conocer a los primeros semifinalistas de la Reválida, mientras que la última clasificación se resolverá el martes en Bahía Blanca.

Olimpo definirá su serie frente a Kimberley en el Roberto Carminatti, después del empate conseguido el jueves en el estadio José Alberto Valle.

El conjunto marplatense había abierto el marcador con un penal convertido por Agustín Vázquez, a los 37 minutos del primer tiempo, pero Agustín Stancato igualó a los 15 del complemento con un potente remate desde afuera del área.

El equipo bahiense cuenta con ventaja deportiva por su mejor ubicación en la competencia, por lo que una victoria o un empate en la revancha le alcanzarán para avanzar a semifinales. Kimberley, en cambio, está obligado a ganar.

El encuentro será dirigido por Leandro Sosa Abrile.