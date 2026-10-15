Un informe revela que 8 de cada 10 adolescentes no alcanzan los objetivos educativos esperados

A pesar de tener una de las tasas de escolarización más altas de América Latina, Argentina presenta serias dificultades para garantizar que los adolescentes aprendan los conocimientos básicos y avancen en sus estudios sin retrasos. Un nuevo informe reveló que solo el 19% de los estudiantes de 15 años cursa el año correspondiente a su edad y alcanza los niveles mínimos esperados en Lectura y Matemática.

El dato surge del Índice de Resultados Escolares (IRE) en América Latina, elaborado por la organización Argentinos por la Educación, que analizó la situación de nueve países de la región a partir de las pruebas PISA y encuestas de hogares.

El resultado contrasta con los elevados niveles de asistencia escolar que registra el país. Actualmente, el 97% de los adolescentes argentinos de entre 15 y 16 años asiste a clases, una proporción que ubica a Argentina en el segundo lugar regional, únicamente por detrás de Chile, que alcanza el 99%.

Sin embargo, esa permanencia dentro del sistema educativo no se traduce necesariamente en mejores aprendizajes.

De acuerdo con el informe, Argentina ocupa el séptimo puesto entre los nueve países evaluados. Uruguay encabeza el indicador, con el 35% de sus estudiantes avanzando en tiempo y forma y con los conocimientos esperados. Le siguen Chile (34%), Brasil (25%), Perú (23%), México y Colombia (20%). Por debajo de Argentina aparecen Ecuador (14%) y Paraguay (7%).

El estudio también muestra un deterioro sostenido en los resultados educativos argentinos durante los últimos años.

En 2009, el 26% de los adolescentes alcanzaba los 15 años con la escolaridad y los aprendizajes esperados. Ese porcentaje descendió al 23% en 2012 y 2018, se redujo al 22% en 2022 y finalmente cayó al 19% en 2025, el valor más bajo de toda la serie analizada.

La evolución resulta particularmente llamativa porque, durante ese mismo período, la asistencia escolar aumentó del 90% al 97%.

Otro indicador preocupante es el retraso en las trayectorias educativas. Actualmente, el 21% de los estudiantes argentinos de 15 años cursa un año inferior al correspondiente a su edad, una proporción que había disminuido al 16% en 2022, pero que volvió a incrementarse.

Para determinar cuántos adolescentes avanzan en tiempo y forma, el informe considera tres condiciones simultáneas: estar escolarizados, cursar el año que corresponde a su edad y alcanzar al menos el nivel 2 de desempeño en las evaluaciones PISA de Lectura y Matemática.

Por lo tanto, el 19% no significa que el restante 81% haya repetido de año o no tenga ningún conocimiento, sino que no reúne todas esas condiciones al mismo tiempo.

Según publicó la agencia DIB, el trabajo también advierte que el nivel económico de un país no garantiza mejores resultados educativos. Argentina presenta el tercer producto bruto interno per cápita más alto entre las nueve naciones estudiadas, pero queda por debajo de Brasil y Perú en el indicador de aprendizajes.

Los resultados ponen de manifiesto que el principal desafío del sistema educativo argentino no es solamente garantizar que los adolescentes estén dentro de las aulas, sino también que adquieran los conocimientos fundamentales y puedan avanzar en sus estudios sin retrasos.