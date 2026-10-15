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En EEUU, Milei defendió la apertura económica: "Algunos sectores se expanden más y otros menos"
El Presidente habló ante empresarios estadounidenses en Washington, donde reconoció que las reformas generan ganadores y perdedores. También aseguró que está logrando controlar la inflación y se mostró optimista de cara a las elecciones de 2027.
El presidente Javier Milei defendió este jueves su programa económico ante empresarios e inversores estadounidenses y reconoció que el proceso de apertura comercial que impulsa su gobierno provoca cambios profundos en la actividad productiva, con sectores que crecen y otros que pueden desaparecer.
Durante una exposición en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en Washington, el mandatario sostuvo que las reformas económicas generan consecuencias diferentes entre las empresas y justificó esos efectos como parte de la transformación que atraviesa la Argentina.
"Siempre hay efectos colaterales. Hay un cambio muy profundo que experimenta la Argentina, que genera ganadores y perdedores", expresó.
En ese sentido, afirmó que "la apertura genera reasignación de recursos, que hace que algunos sectores se expandan más, otros se expandan menos, o vayan a la quiebra".
Milei consideró que el papel del Estado debe concentrarse en garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades económicas, particularmente mediante la protección de la propiedad privada. "Lo importante es proteger el derecho de propiedad para que puedan expandirse libremente", sostuvo ante los empresarios.
El jefe de Estado también realizó un balance de su gestión y destacó los resultados que, según su evaluación, viene obteniendo el Gobierno en materia fiscal e inflacionaria. Aseguró que la Argentina es uno de los cinco países del mundo que mantienen equilibrio fiscal y afirmó que su administración está logrando "domar la inflación".
En ese punto, mencionó que la inflación se ubica en torno al 30% anual en los precios minoristas y al 20% en los mayoristas, indicadores que presentó como parte de los avances de su programa económico. Además, rechazó que exista un problema con el empleo en el país, pese a reconocer que las reformas generan ganadores y perdedores entre los distintos sectores productivos.
La exposición se produjo durante una nueva visita oficial a Estados Unidos, en la que el mandatario busca fortalecer los vínculos políticos y económicos con la administración de Donald Trump y promover inversiones en la Argentina.
Por otra parte, Milei volvió a expresar confianza en la continuidad de su proyecto político después de las elecciones presidenciales del próximo año. "Creo que en octubre del año que viene los argentinos se van a decidir por seguir con este cambio", afirmó.
También sostuvo que "el 70% de los argentinos decidieron que no quieren volver atrás", una interpretación política que utilizó para respaldar sus expectativas electorales.
Las declaraciones fueron difundidas por TN durante la presentación del mandatario en Washington, en el marco de una agenda internacional centrada en la promoción de las reformas económicas y la relación con Estados Unidos.
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