El Tiempo
Se anticipa un viernes fresco y ventoso
La temperatura se moverá entre los 7°C y los 14°C, con escasa probabilidad de lluvias.
El viernes se presentará fresco y con abundante nubosidad en Bahía Blanca, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 14°C.
Durante la madrugada el cielo estará mayormente nublado, con unos 9°C y una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%. El viento soplará del sudeste a velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Por la mañana continuará mayormente nublado y la temperatura rondará los 7°C. La posibilidad de lluvias seguirá siendo baja, mientras que el viento rotará al noreste, también con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
La máxima llegará durante la tarde, con 14°C. Se mantendrá el cielo mayormente nublado, sin probabilidad de precipitaciones, y el viento soplará desde el este a entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h.
Hacia la noche se prevé una temperatura cercana a los 11°C, cielo parcialmente nublado y viento del noreste de entre 23 y 31 km/h.
En Monte Hermoso se espera un panorama prácticamente idéntico, con una mínima de 7°C y una máxima de 14°C, cielo mayormente nublado durante buena parte de la jornada y ráfagas de hasta 50 km/h por la tarde. En Sierra de la Ventana, en tanto, el viernes será algo más frío durante las primeras horas, con 6°C de mínima y 14°C de máxima, cielo entre parcialmente y mayormente nublado y prácticamente sin chances de precipitaciones.
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