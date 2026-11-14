Escándalo sin fin: Wanda Nara cruzó a la China Suárez y volvió a involucrar a Icardi

La guerra mediática entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo este sábado, luego de que la conductora publicara una serie de historias en Instagram con durísimas acusaciones contra la actriz, en medio de la disputa que mantiene con Mauro Icardi.

El enfrentamiento comenzó tras la difusión de un video grabado durante un operativo policial en Nordelta, donde se escuchan insultos de Wanda hacia Suárez. La actriz respondió cuestionando las expresiones recibidas y reivindicando su trayectoria profesional.

Lejos de bajar el tono, Nara apuntó contra la situación económica de su rival y aseguró que habría adquirido una propiedad con dinero de sus exparejas.

“La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno”, escribió, en referencia a Benjamín Vicuña. Luego agregó: “Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge”.

Las acusaciones, que no fueron acompañadas de pruebas en las publicaciones, continuaron con cuestionamientos sobre la independencia económica de la actriz.

“Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro”, lanzó Wanda, antes de publicar otras expresiones de fuerte contenido sexual.

La conductora también cuestionó el comportamiento de Suárez como madre y la acusó de mantener una relación con un hombre que, según sus dichos, la habría descalificado públicamente.

En una segunda publicación, Nara volvió a referirse al video que originó la polémica y reclamó que se difundiera completo, al considerar que algunas partes habían sido eliminadas.

Por su parte, la China había asegurado que construyó su carrera desde pequeña y respondió a las críticas sobre su situación patrimonial: “Yo soy MILLONARIA, pero en la vida”.

El conflicto se desarrolla mientras continúa la investigación judicial por un episodio ocurrido el 6 de noviembre en una propiedad de Icardi en Nordelta, donde se denunciaron presuntos hechos de violencia familiar.

El futbolista declaró ante la fiscalía de Tigre, negó haber ejercido violencia y la causa por presuntas lesiones leves agravadas permanece bajo investigación.

Con información de Infobae