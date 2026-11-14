"La economía debe cerrar con la gente adentro, pero también con el futuro"

El economista Mauro Trellini planteó que uno de los principales desafíos de la Argentina es encontrar un equilibrio entre las necesidades sociales inmediatas y la responsabilidad en el manejo de los recursos, sin comprometer las posibilidades de desarrollo de las próximas generaciones.

Para Trellini, columnista del La Brújula 24 en el programa Bahía Hoy, la discusión no debería enfrentar el ordenamiento de las cuentas públicas con el bienestar de la población, sino concentrarse en las consecuencias que tienen las decisiones actuales sobre el futuro del país.

"El problema no es que la economía y el bienestar sean objetivos incompatibles, sino que arrastramos una historia de decisiones que hizo cada vez más difícil conciliarlos", sostuvo.

En ese sentido, explicó que la economía implica administrar recursos limitados y tomar decisiones que inevitablemente requieren renunciar a otras alternativas.

El economista consideró que, en países con mayor estabilidad institucional, esa relación suele desarrollarse con mayor naturalidad. Sin embargo, señaló que en la Argentina las crisis recurrentes, los cambios bruscos de reglas y los desequilibrios acumulados generaron un escenario de incertidumbre permanente.

"La discusión decisiva no es solamente cómo cierran las cuentas hoy, sino qué consecuencias tendrán las decisiones de hoy sobre la sociedad de mañana", expresó.

Trellini advirtió que las distintas administraciones reciben una situación económica determinada por las decisiones de sus antecesores, con activos, deudas, capacidades productivas y problemas estructurales que no desaparecen con un cambio de gobierno.

En ese contexto, cuestionó las políticas que buscan resolver dificultades inmediatas sin contemplar sus efectos de largo plazo.

"Es una forma de consumir futuro para sostener el presente. Y el futuro, más temprano que tarde, presenta la factura", afirmó.

El especialista también estableció una comparación entre la administración de las cuentas públicas y las finanzas de las familias y las empresas.

Según explicó, así como un hogar no puede endeudarse indefinidamente para sostener gastos que exceden sus posibilidades, el Estado tampoco puede desconocer de manera permanente las restricciones de recursos.

No obstante, aclaró que la Argentina parte de una situación compleja que impide transformar inmediatamente un ordenamiento económico en mejores condiciones de vida.

Para ilustrarlo, comparó la situación del país con la de una familia que recibe una casa deteriorada, deudas acumuladas y tarjetas de crédito agotadas.

Aunque esa familia comience a administrar correctamente sus ingresos, necesitará tiempo y esfuerzo para recomponer su patrimonio y mejorar su bienestar.

Trellini señaló que esa situación también se refleja en la economía nacional, donde los problemas no se limitan al déficit fiscal o al endeudamiento.

La pérdida de capital productivo, el debilitamiento de los vínculos sociales y el deterioro de la educación forman parte de las dificultades estructurales que, a su entender, deben abordarse para recuperar las condiciones de crecimiento.

"Reconstruir esas bases requiere tiempo, previsibilidad y decisiones sostenidas. Es mucho más que lograr que una planilla cierre", explicó.

El economista reconoció, además, que los procesos de reorganización económica pueden implicar sacrificios para las familias, como reducir consumos, postergar gastos o resignar determinados servicios.

Por eso, consideró comprensible que una sociedad atravesada por numerosas crisis tenga dificultades para aceptar una transición cuyos resultados positivos no se perciben de manera inmediata.

"Prometer resultados inmediatos sin reconocer esa realidad sería repetir el mismo error que nos trajo hasta aquí", advirtió.

Finalmente, Trellini retomó el mensaje del Papa para señalar que la responsabilidad económica y la protección de las personas no deberían interpretarse como objetivos contrapuestos.

"La economía tiene que cerrar con la gente adentro, sí. Pero para que eso sea sostenible, no puede hacerlo confiscando una y otra vez el futuro", concluyó.