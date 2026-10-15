Espectáculos
Abel Pintos hizo historia y se quedó con el Martín Fierro de Oro de la Música
El cantante whitense fue gran protagonista de la primera edición de los premios. También ganó como Mejor Artista Masculino y dedicó el premio a su familia.
El whitense Abel Pintos se convirtió en el gran ganador de la primera edición de los premios Martín Fierro de la Música, al quedarse con la estatuilla de Oro durante la ceremonia realizada este miércoles por la noche en la Ciudad de Buenos Aires.
El cantante, que también fue distinguido como Mejor Artista Masculino, coronó una noche especial al recibir el máximo reconocimiento de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), en una gala que reunió a destacados exponentes de distintos géneros musicales.
Ganador a Mejor Artista Masculino: Abel Pintos #MartinFierro #MartinFierroDeLaMusica https://t.co/ppAlvUtgMY— TeleViral (@TeleViralAr) October 15, 2026
"Se lo dedico a mi viejo, mi vieja y mis dos hermanos, que fueron las primeras personas que creyeron en mí. Dios es música, así que gracias a Dios por este premio", expresó Pintos al recibir la estatuilla de Oro, visiblemente emocionado.
El reconocimiento tuvo un significado especial para el artista nacido en Bahía Blanca, que comenzó su carrera siendo apenas un niño y construyó una trayectoria que lo llevó a convertirse en una de las voces más reconocidas de la música argentina.
Ganador del Martin Fierro de Oro De La Musica: Abel Pintos #MartinFierro #MartinFierroDeLaMusica #AbelPintos https://t.co/n6ntO2vVnx— TeleViral (@TeleViralAr) October 15, 2026
La ceremonia se desarrolló en Tango Porteño, con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida y transmisión de Canal 9. En total, se entregaron premios en 26 categorías que abarcaron desde el pop y el rock hasta el folclore, la música urbana y los ritmos tropicales.
Pintos llegó al cierre de la gala con una estatuilla como Mejor Artista Masculino y terminó sumando la distinción más importante de la primera edición de estos galardones.
Durante su primer discurso, el músico agradeció a APTRA por darle visibilidad a la música y al arte, además de reconocer el acompañamiento de su equipo de trabajo, su banda y el público que lo sigue en todo el país.
También dedicó palabras especiales a su esposa Mora y a sus hijos, y recordó la influencia que tuvieron en su carrera figuras como León Gieco, Raúl Lavié y Mercedes Sosa, a quien mencionó como una de sus grandes inspiraciones.
Los otros grandes ganadores de la noche
Además de la consagración de Abel Pintos, la ceremonia tuvo entre sus principales protagonistas a María Becerra, quien obtuvo los premios a Mejor Artista Femenina, Mejor Álbum por Quimera y Mejor Show en Vivo.
Lali Espósito fue distinguida como Mejor Artista Pop, mientras que Charly García recibió el premio a Mejor Artista de Rock Alternativo y un reconocimiento especial como Leyenda de Leyendas.
La estatuilla de Platino quedó en manos del dúo Pimpinela, en tanto que Carlos "La Mona" Jiménez, el Chaqueño Palavecino, Palito Ortega, Juanse y Patricia Sosa recibieron reconocimientos por sus trayectorias.
Entre los demás ganadores estuvieron L-Gante como Mejor Artista Urbano, Turf como Mejor Banda y Luck Ra junto a Miranda! por la canción Tu misterioso alguien.
De esta manera, la primera edición de los Martín Fierro de la Música concluyó con una consagración especial para Ingeniero White, la localidad natal de Abel Pintos, quien sumó dos nuevas estatuillas a su extensa trayectoria artística.
Federal A: Olimpo sale rumbo a Formosa y Villa Mitre será local el domingo
Secuestran casi 600 kilos de carne en mal estado por presunta faena clandestina
Noche histórica para el básquet bahiense: Unión Bahía debuta en la Liga Nacional ante Boca
Inter Miami venció al New York City y se clasificó a los playoffs de la MLS
Estudiantes recibe a Flamengo por las semifinales de la Libertadores
Más Leídas
-
Noticias B14 horas ago
Una mujer cayó de un edificio en pleno centro y fue internada de urgencia
-
Noticias B22 horas ago
Impactante choque en pleno centro entre dos autos: uno terminó sobre la vereda
-
Noticias A12 horas ago
Comienzan a medianoche obras que afectarán el servicio de agua en una amplia zona de la ciudad
-
Noticias B18 horas ago
Grünbein: detuvieron a un joven con herramientas robadas en una obra en construcción
-
Noticias B18 horas ago
Las últimas horas de Galo Ochoa: fue a la comisaría para saber si lo habían denunciado
-
La región18 horas ago
Patagones: un alumno de 13 años llevó una pistola en su mochila a una escuela
-
Noticias B22 horas ago
Suárez: vendía cocaína a media cuadra de un destacamento policial y quedó detenido
-
Noticias B19 horas ago
Condenan a dos hermanos por un brutal ataque a un policía durante un robo