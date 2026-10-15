Abel Pintos hizo historia y se quedó con el Martín Fierro de Oro de la Música

El whitense Abel Pintos se convirtió en el gran ganador de la primera edición de los premios Martín Fierro de la Música, al quedarse con la estatuilla de Oro durante la ceremonia realizada este miércoles por la noche en la Ciudad de Buenos Aires.

El cantante, que también fue distinguido como Mejor Artista Masculino, coronó una noche especial al recibir el máximo reconocimiento de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), en una gala que reunió a destacados exponentes de distintos géneros musicales.

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"Se lo dedico a mi viejo, mi vieja y mis dos hermanos, que fueron las primeras personas que creyeron en mí. Dios es música, así que gracias a Dios por este premio", expresó Pintos al recibir la estatuilla de Oro, visiblemente emocionado.

El reconocimiento tuvo un significado especial para el artista nacido en Bahía Blanca, que comenzó su carrera siendo apenas un niño y construyó una trayectoria que lo llevó a convertirse en una de las voces más reconocidas de la música argentina.

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La ceremonia se desarrolló en Tango Porteño, con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida y transmisión de Canal 9. En total, se entregaron premios en 26 categorías que abarcaron desde el pop y el rock hasta el folclore, la música urbana y los ritmos tropicales.

Pintos llegó al cierre de la gala con una estatuilla como Mejor Artista Masculino y terminó sumando la distinción más importante de la primera edición de estos galardones.

Durante su primer discurso, el músico agradeció a APTRA por darle visibilidad a la música y al arte, además de reconocer el acompañamiento de su equipo de trabajo, su banda y el público que lo sigue en todo el país.

También dedicó palabras especiales a su esposa Mora y a sus hijos, y recordó la influencia que tuvieron en su carrera figuras como León Gieco, Raúl Lavié y Mercedes Sosa, a quien mencionó como una de sus grandes inspiraciones.

Los otros grandes ganadores de la noche

Además de la consagración de Abel Pintos, la ceremonia tuvo entre sus principales protagonistas a María Becerra, quien obtuvo los premios a Mejor Artista Femenina, Mejor Álbum por Quimera y Mejor Show en Vivo.

Lali Espósito fue distinguida como Mejor Artista Pop, mientras que Charly García recibió el premio a Mejor Artista de Rock Alternativo y un reconocimiento especial como Leyenda de Leyendas.

La estatuilla de Platino quedó en manos del dúo Pimpinela, en tanto que Carlos "La Mona" Jiménez, el Chaqueño Palavecino, Palito Ortega, Juanse y Patricia Sosa recibieron reconocimientos por sus trayectorias.

Entre los demás ganadores estuvieron L-Gante como Mejor Artista Urbano, Turf como Mejor Banda y Luck Ra junto a Miranda! por la canción Tu misterioso alguien.

De esta manera, la primera edición de los Martín Fierro de la Música concluyó con una consagración especial para Ingeniero White, la localidad natal de Abel Pintos, quien sumó dos nuevas estatuillas a su extensa trayectoria artística.