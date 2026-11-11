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Docentes universitarios anunciaron un nuevo paro nacional desde este jueves
La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) adhirió a la medida de fuerza.
Los docentes de las universidades nacionales llevarán adelante un paro de siete días consecutivos, desde este jueves 12 hasta el miércoles 18 de noviembre, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial.
La medida fue difundida por la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS), que advirtió sobre la continuidad del conflicto y la falta de respuestas a los planteos del sector.
Según señalaron desde el gremio, al 8 de noviembre se acumulaban 383 días sin que se cumpliera la ley y 136 días de incumplimiento de una medida cautelar vinculada con su aplicación.
Entre los principales reclamos figuran el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago inmediato de la deuda salarial con los docentes universitarios y preuniversitarios, y la aprobación de un Presupuesto 2027 que garantice el sostenimiento de las universidades públicas.
Además, las organizaciones sindicales anticiparon que realizarán otra medida de fuerza durante la jornada en la que la Cámara de Diputados debata el Presupuesto 2027, cuyo tratamiento estiman que podría concretarse el 25 de noviembre.
Desde ADUNS advirtieron que el plan de lucha no finalizará con el cierre del ciclo lectivo y que las medidas podrían intensificarse durante el próximo año.
En ese sentido, señalaron que continuarán los paros, las asambleas, las tomas, la suspensión de exámenes, las movilizaciones y las clases públicas, entre otras acciones de protesta, mientras persistan los reclamos.
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