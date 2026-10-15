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Alarma en Puerto Madryn por la cantidad de ballenas muertas en la costa
Los ejemplares aparecieron en distintos sectores de la costa y las causas de las muertes están bajo investigación. Los especialistas analizaron una posible enfermedad infecciosa y no descartaron una intoxicación por marea roja.
El hallazgo de cuatro ballenas muertas en menos de 24 horas en Puerto Madryn, Chubut, encendió las alarmas entre los especialistas. Los ejemplares, que hasta la fecha ya son siete, aparecieron en distintos puntos de la costa y los investigadores buscan determinar si existe una causa común detrás de los fallecimientos.
Ante la situación, el Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral activó los protocolos para recolectar muestras y realizar los estudios necesarios para establecer qué provocó las muertes.
Los casos se registraron en Playa Kaiser, en las inmediaciones de la Curva del Indio, al sur del muelle Luis Piedra Buena, en Playa Paraná y en el sector comprendido entre Prefectura y el Club Náutico Atlántico Sud.
Una de las principales hipótesis que analizaron los especialistas es la posible presencia de una bacteria vinculada con la erisipela, una enfermedad infecciosa que ya fue detectada en estudios realizados a crías durante la temporada actual.
Sin embargo, esta no es la única explicación que se encuentra bajo análisis. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los investigadores también evalúan si factores ambientales pudieron influir en la muerte de los ejemplares adultos.
Entre las posibilidades figura una eventual intoxicación asociada a la marea roja, un fenómeno relacionado con la proliferación de determinadas microalgas que pueden producir toxinas perjudiciales para la fauna marina.
Por el momento, ninguna de estas hipótesis fue confirmada. Los resultados de laboratorio serán fundamentales para establecer las causas de los decesos.
Investigan el estado del agua
La investigación no se limitó al análisis de los cuerpos de las ballenas. La Secretaría de Ambiente de Chubut señaló la necesidad de estudiar también las condiciones del agua en los golfos Nuevo y San José.
Estos análisis permitirán evaluar si existen factores ambientales que puedan afectar la supervivencia y el bienestar de los cetáceos que habitan o visitan la región.
El objetivo es determinar si los cuatro fallecimientos responden a un mismo fenómeno sanitario o ambiental, o si se trata de episodios independientes.
Fuente: El Sol
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