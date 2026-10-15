El rector de la UNS cruzó a Lemoine por sus críticas a las universidades: “Es una colección de mentiras”

En la previa de la quinta Marcha Federal Universitaria, el rector de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Daniel Vega, respondió con dureza a las declaraciones de la diputada nacional Lilia Lemoine, quien cuestionó el funcionamiento de las universidades públicas y acusó a sus autoridades de utilizar políticamente a los estudiantes.

En diálogo con La Brújula 24, Vega rechazó las afirmaciones de la legisladora de La Libertad Avanza, quien sostuvo que existe adoctrinamiento en las casas de altos estudios y que los alumnos son llevados a participar de las movilizaciones.

“Es una colección de mentiras. ¿Adoctrinan a quién? Son todos adultos, son todos mayores de edad los estudiantes que tenemos en el sistema universitario. Falso por completo”, afirmó.

Lemoine también había señalado que existen estudiantes que pretenden eliminar Matemática de algunas carreras porque no consiguen aprobarla.

Ante esa afirmación, el rector respondió con ironía: “Lo que podríamos hacer también es una escribanía, regalarle el título directamente. Sería una alternativa que mejoraría nuestros indicadores, sin duda”.

Vega lamentó además el nivel de la discusión pública sobre la educación y cuestionó que no se estén abordando los problemas estructurales del sistema.

“Lo que es increíble es que la política no esté dando hoy los debates que necesita el país, porque es tristísimo el nivel de debate que estamos teniendo”, sostuvo.

Otro de los cuestionamientos de Lemoine estuvo vinculado con las auditorías universitarias. Sobre ese punto, Vega aseguró que las instituciones están sometidas a controles y destacó que el propio Gobierno evaluó recientemente sus niveles de transparencia.

“Hace pocos días atrás el propio Gobierno nos evaluó a través del portal de transparencia y mostró que no solo la UNS, sino muchas universidades, están por encima de la mayoría de las reparticiones del Estado”, explicó.

En ese contexto, consideró que las críticas buscan justificar el ajuste presupuestario sobre el sistema universitario. “Lo único que están tratando de hacer es justificar un recorte brutal”, manifestó.

Las declaraciones se produjeron horas antes de una nueva movilización universitaria, convocada para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La concentración en Bahía Blanca está prevista para las 17 en Alem y 11 de Abril, mientras que a las 18 se desarrollará el acto central.

Vega reiteró que las universidades atraviesan una situación económica cada vez más compleja y reclamó que se cumpla la normativa aprobada por el Congreso.

“Espero que la gente nos acompañe. Creo que es importante visibilizar esto, no solo por el reclamo sectorial del sistema universitario, sino en defensa de la educación pública, pero también de la democracia”, concluyó.