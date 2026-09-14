La UNS alcanzó puntaje casi perfecto en una evaluación nacional de transparencia

La Universidad Nacional del Sur (UNS) alcanzó un puntaje total de 94,6 sobre 100 en el Índice de Transparencia correspondiente al segundo trimestre de 2026, según el informe elaborado por la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia (DNEPT) de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

La evaluación permite analizar la política de transparencia de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional y se monitorean un total de 189 instituciones, entre ellas 31 universidades.

Este resultado obtenido por la UNS entre abril y junio se ubica muy por encima del promedio nacional de los organismos del sector público relevados (62,1 puntos), y entre las cinco universidades con mejor puntaje.

"Este resultado refleja un trabajo sostenido para garantizar el acceso a la información pública y fortalecer la transparencia institucional. La transparencia es una herramienta clave para construir confianza, promover la participación y rendir cuentas ante la sociedad. Felicitaciones y gracias a todas las áreas y equipos que hacen posible que la UNS mantenga estos estándares. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir mejorando", indicó el rector Daniel Vega en una publicación en X.

Según el informe, que analiza 20 dimensiones, la universidad bahiense fue calificada con 94,6/100 en total, 85,4 en “transparencia activa” y 92 en "transparencia proactiva". Se destaca allí la accesibilidad de la información completa de sus aspectos presupuestarios y financieros.

La UNS tiene a disposición del público la información sobre su presupuesto, salarios, compras y contrataciones, entre otros datos que son actualizados periódicamente.

En la dimensión de Transparencia Activa, la UNS obtuvo 85,4 puntos sobre un máximo de 90. Dentro de este apartado, se verificó la publicación completa y actualizada de la misión y objetivos institucionales, así como de los servicios y trámites disponibles, con sus requisitos y procedimientos claramente detallados.

Según destaca el informe, el apartado de compras y contrataciones presenta información completa y accesible, al igual que las escalas salariales, y la ejecución presupuestaria, todos calificados con 100/100. Lo mismo ocurre con el mecanismo de solicitud de información por parte de la ciudadanía. Asimismo, se encuentran disponibles los datos del área de transparencia y del responsable designado, junto con los canales de participación ciudadana habilitados.

La información sobre las autoridades y sus designaciones también se encuentra publicada en forma íntegra, junto con la planilla de personal y el organigrama de la institución.

En Transparencia Proactiva, la UNS alcanzó 9,2 puntos sobre un máximo de 10. Se registraron valores plenos en la publicación de la dotación óptima de personal, las políticas de integridad institucionales y la planificación estratégica.

También se difundieron en forma completa los datos estadísticos relevantes, los informes de gestión y el ítem específico por organismo, que en este caso corresponde a la UNS. El único aspecto sin puntaje fue el correspondiente a metas, que no registró información publicada en el período evaluado.

El Índice de Transparencia es una metodología de monitoreo aprobada por la Resolución N°77/2024 de la AAIP, que releva 20 dimensiones —13 de Transparencia Activa y 7 de Transparencia Proactiva— con tres indicadores cada una: completitud, actualización y disponibilidad. La medición permite fortalecer las políticas de transparencia en el Poder Ejecutivo Nacional y facilitar el seguimiento ciudadano sobre la gestión pública.

Fuente: Enfoque U / La Brújula 24