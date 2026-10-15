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Graves incidentes en el Congreso en la marcha universitaria: piedrazos, gases y camiones hidrantes

En medio de la movilización en reclamo de financiamiento para las universidades públicas, se registraron enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad.

| 🕒 2 mins. de lectura.

La quinta Marcha Federal Universitaria, convocada este jueves en distintos puntos del país para reclamar por el financiamiento de la educación pública, quedó marcada por incidentes frente al Congreso de la Nación, donde un grupo de manifestantes arrojó piedras contra los efectivos policiales.

Según informó TN, durante los disturbios algunas personas rompieron sectores de las veredas para obtener fragmentos de baldosas que luego utilizaron como proyectiles contra los uniformados.

Ante esta situación, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para contener los enfrentamientos y utilizaron un camión hidrante y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Los episodios ocurrieron mientras estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, organizaciones sindicales y movimientos sociales se concentraban en las inmediaciones del Congreso para participar de la movilización nacional.

La protesta fue convocada para exigir al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, además de reclamar una recomposición salarial para los trabajadores del sector y mayores recursos presupuestarios para las casas de altos estudios.

La jornada también contó con la participación de organizaciones políticas y sociales que se sumaron con reclamos vinculados a otras iniciativas legislativas.

El acto central estaba previsto para las 16, con la lectura de un documento conjunto de las organizaciones convocantes.

Hasta el momento de la publicación inicial de la información, no se había confirmado oficialmente un balance de personas heridas o detenidas como consecuencia de los incidentes.

La situación continuaba en desarrollo, con un importante despliegue de efectivos de seguridad en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

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