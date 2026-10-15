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El Vaticano pidió esperar para saber si León XIV podrá viajar a la Argentina
La recuperación del pontífice será evaluada durante los próximos días y los especialistas tendrán la última palabra sobre la extensa visita prevista para noviembre.
El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y principal colaborador de León XIV, reconoció que el Papa podría verse obligado a modificar el ritmo de su pontificado tras la operación por cáncer de pulmón y advirtió que los médicos serán quienes determinen si estará en condiciones de realizar su próxima gira por América Latina.
“Han pasado solo dos días desde que el Papa fue internado en el hospital, no se pueden hacer pronósticos”, señaló Parolin. El purpurado explicó que primero deberá conocerse cuándo recibirá el alta, en qué condiciones regresará al Vaticano y cuáles serán las indicaciones médicas. “A partir de todos estos factores, el Papa podría ajustar su pontificado, si es que tal ajuste resultara necesario”, agregó.
Las declaraciones se produjeron mientras los últimos partes médicos indicaban una buena recuperación del pulmón intervenido. Sin embargo, continúa la incertidumbre sobre el viaje previsto entre el 6 y el 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú.
Parolin indicó que la gira continúa oficialmente en agenda, aunque aclaró que su concreción dependerá de la evolución del pontífice. “Todo dependerá de cómo evolucionen las cosas”, afirmó, al remarcar que se trata de un recorrido extenso y exigente y que la última palabra corresponderá al equipo médico.
“Debemos esperar”, insistió el secretario de Estado, quien admitió estar preocupado por la situación, aunque aseguró que mantiene la confianza en los informes oficiales y la esperanza de una pronta recuperación.
El Vaticano tampoco descarta que León XIV pueda reaparecer públicamente este domingo para rezar el Ángelus desde uno de los balcones del hospital Gemelli. Esa posibilidad, según Parolin, estará condicionada por la evolución que registre durante los próximos días.
El cardenal también destacó la decisión del Papa de comunicar personalmente su enfermedad durante el Ángelus del domingo previo a la cirugía. Consideró “maravillosa” la forma en que León XIV informó sobre su estado de salud y valoró que lo hiciera públicamente para evitar especulaciones.
Con información de La Nación
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