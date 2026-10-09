El Gobierno apeló el fallo por el financiamiento universitario y habrá marcha en Bahía

El Gobierno nacional apeló la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 759/25, que suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El juez federal Enrique Cormick concedió el recurso, por lo que el expediente pasará a la Cámara para su revisión.

Con esta decisión, el decreto recupera provisoriamente su condición anterior al fallo de inconstitucionalidad, hasta que el tribunal de segunda instancia se pronuncie sobre la cuestión.

Sin embargo, la medida cautelar que ordena al Ejecutivo cumplir con la normativa continúa vigente. Según indicaron desde el sector universitario, el Gobierno permanece en situación de incumplimiento judicial desde las 9.30 del 8 de septiembre.

En este contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) podría solicitar al juez Cormick la aplicación de sanciones económicas y penales por el incumplimiento de la resolución. Será el magistrado quien deba evaluar el planteo y determinar las medidas correspondientes.

Mientras avanza el proceso judicial, Bahía Blanca se prepara para la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el próximo jueves 15 de octubre bajo la consigna "No se puede gobernar por decreto. Cumplan las leyes".

La Universidad Nacional del Sur (UNS), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) suspenderán todas sus actividades a partir de las 16 para facilitar la participación de la comunidad educativa.

La jornada comenzará a las 16 con una estación de estampas en la esquina de avenida Alem y 11 de Abril. Desde las 17 se realizará una radio abierta con representantes de organizaciones gremiales, científicas y sociales, que será transmitida por Radio UTN, Radio UNS y el canal de YouTube de ADUNS.

La movilización comenzará a las 18 desde ese mismo punto y avanzará por avenida Alem hasta el playón de la UNS, donde está previsto que el acto central se inicie a las 18.30.

Durante el encuentro se leerá un documento elaborado por estudiantes de la UNS, UTN, UPSO y establecimientos preuniversitarios de la UNS. También participará el coro de la Universidad Nacional del Sur.

Entre las organizaciones convocantes se encuentran ADUNS, ATUNS, SUDUNS, FAGDUT, APUTN, UDUT, las dos CTA, la CGT Bahía Blanca y representantes de trabajadores científicos del CONICET, jubilados y otros sectores sociales.