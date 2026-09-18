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Milei salió del hotel, saludó a sus seguidores y cerró su visita a Bahía
El Presidente estuvo acompañado por Karina Milei y parte de su gabinete.
El presidente Javier Milei salió este viernes del Hotel Land Plaza para saludar a los seguidores de La Libertad Avanza que se habían concentrado en el centro de Bahía Blanca y protagonizó un breve encuentro con la militancia antes de emprender el regreso a Buenos Aires.
Entre cánticos, saltos y arengas, Milei saludó a sus seguidores, se tomó fotografías y mantuvo contacto con varias de las personas que se acercaron hasta el lugar.
Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y funcionarios de su gabinete, el mandatario se acercó a quienes aguardaban en las inmediaciones del establecimiento, ubicado en la primera cuadra de Saavedra.
Durante el encuentro se formó un pogo entre los presentes y se entonaron cánticos vinculados al espacio libertario. Luego, el Presidente avanzó junto a su comitiva en dirección a avenida Colón, mientras continuaba saludando a los militantes que acompañaron su salida del hotel.
Finalmente, Milei subió a una camioneta negra junto a Karina Milei y miembros de su equipo. Desde la parte superior del vehículo, realizó parte del recorrido saludando a las personas que se encontraban a los costados de la calle, antes de continuar rumbo al aeropuerto Comandante Espora para emprender el regreso a Buenos Aires.
La actividad marcó el cierre de la visita presidencial a Bahía Blanca, que durante la primera parte de la jornada incluyó recorridas por Compañía Mega y Louis Dreyfus Company, además de actividades vinculadas con proyectos de inversión en el polo industrial y portuario.
Qué dijeron los bahienses sobre la visita de Milei
El móvil de La Brújula 24, encabezado por Fausto Recchi, recorrió la zona y consultó a los presentes sobre la visita de Javier Milei a Bahía Blanca, con opiniones y respuestas diversas.
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