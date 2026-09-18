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Susbielles le pidió una audiencia a Milei y no tuvo respuesta
El intendente lo expresó a través de sus redes sociales.
El intendente Federico Susbielles aseguró este viernes que solicitó formalmente una audiencia con el presidente Javier Milei, en el marco de su visita a Bahía Blanca, aunque hasta el momento no recibió respuesta.
El jefe comunal se expresó a través de sus redes sociales mientras el mandatario nacional desarrollaba diferentes actividades y recorridas por la ciudad.
“Como intendente, creo que como corresponde institucionalmente, le solicité una audiencia para poder hablar temas de Bahía Blanca. No he tenido respuesta”, expresó Susbielles.
Entre los puntos que pretendía abordar se encuentra la continuidad de Bahía Blanca dentro del régimen de Zona Fría, una medida que consideró importante para los vecinos de la ciudad.
También mencionó la necesidad de reactivar la obra de El Cholo. En ese sentido, recordó que el próximo lunes se realizará la apertura de sobres para avanzar con tareas de reparación, pero planteó que el proyecto requiere la participación del Gobierno nacional.
“Esa obra tiene que hacerse. Es importante que el Estado Nacional la reactive y la incluya en el Presupuesto”, sostuvo.
Otro de los temas planteados fue la concesión de los accesos portuarios. Según indicó Susbielles, el Puerto de Bahía Blanca está invirtiendo actualmente más de $15 mil millones en esos sectores y el Municipio pretende que sean cedidos definitivamente para continuar con las mejoras.
Además, pidió que el fondo especial recaudado mediante impuestos para obras hidráulicas tenga como destino Bahía Blanca, con el objetivo de avanzar en proyectos de contención aguas arriba que se encuentran bajo estudio.
Por último, reclamó el cumplimiento del compromiso de enviar $26 mil millones para los comerciantes afectados por la inundación.
“Se prometió después de la inundación, no se cumplió y hoy haría muy bien al comercio de la ciudad”, afirmó.
Susbielles consideró que estos puntos forman parte de una agenda que requiere trabajo conjunto entre el Municipio y Nación y cerró su mensaje deseándole una buena estadía a Milei durante su paso por Bahía Blanca.
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