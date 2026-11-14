Tras la derrota ante Uruguay, la Selección se prepara para el amistoso con Costa Rica

Casi sin descanso, la Selección argentina empezó a prepararse para el amistoso con Costa Rica. El conjunto que dirige Lionel Scaloni, que viene de perder 2-1 ante Uruguay, volvió a entrenarse este sábado por la mañana.

Los trabajos fueron a puertas cerradas en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. Los futbolistas que fueron titulares el viernes por la noche en la Bombonera trabajaron en el gimnasio y luego con los fisioterapeutas del plantel.

En tanto que los jugadores que fueron suplentes y solo jugaron algunos minutos se reunieron con los que no entraron e hicieron ejercicios futbolísticos de 11 contra 11 en la cancha, en tres bloques de 15 minutos cada uno. A la práctica se sumaron algunos integrantes del equipo Sub 20.

En las próximas prácticas, el entrenador empezará a evaluar algunos cambios en la formación titular. Así lo anticipó en la conferencia de prensa que dio en la Bombonera. “El martes haremos algunos cambios, es evidente que eso es lo que vamos a hacer. Algunos pueden repetir, me parece justo. Algunos chicos me han gustado, es de lo que se trata esto: de repetir y que sumen partidos”, sostuvo.

El plantel de la Selección argentina volverá a entrenarse el domingo por la tarde y el lunes por la mañana viajará a Córdoba. Horas más tarde tendrá un entrenamiento en esa provincia y el martes será el partido ante el seleccionado centroamericano en el estadio Mario Alberto Kempes. Todavía hay entradas disponibles para ese encuentro, que pueden ser adquiridas por la plataforma Deportick.

El amistoso ante Costa Rica será una nueva oportunidad para que Scaloni siga probando variantes y para que analice las posibilidades de recambio en este nuevo ciclo, marcado por la ausencia de Lionel Messi. El DT renovó su contrato hasta 2030 durante la última semana.

El conjunto nacional viene de perder 2-1 ante Uruguay en la Bombonera. Leonardo Balerdi, en contra, y Maximiliano Araújo marcaron los goles del equipo dirigido por Diego Forlán, mientras que Julián Álvarez descontó para Argentina en el clásico rioplatense.

Cómo sigue la agenda de la Selección argentina

Domingo 15 de noviembre

18.30 Entrenamiento

Lunes 16 de noviembre

10.30 Viaje a Córdoba

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni (horario a confirmar)

Entrenamiento en Córdoba (lugar y horario a confirmar)

Cuándo juega la Selección argentina

Selección argentina vs. Costa Rica: martes 17 de noviembre desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Fuente: TN