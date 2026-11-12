Estudiantes se quedó con la Supercopa Argentina

Estudiantes de La Plata se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2026 tras derrotar por 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza en una final disputada este jueves en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. Lucas Alario convirtió el gol decisivo durante el primer tiempo suplementario.

Después de una primera mitad sin goles, el equipo platense abrió el marcador a los 9 minutos del complemento por intermedio de Guido Carrillo, quien conectó de cabeza para superar al arquero Emmanuel Gómez Riga.

A los 22 minutos, Estudiantes amplió la ventaja gracias a un gol en contra de Iván Villalba, quien intentó despejar la pelota y terminó enviándola al fondo de su propio arco.

Sin embargo, Independiente Rivadavia reaccionó en los minutos finales. José Florentín descontó de cabeza a los 43 minutos y, cuando se jugaba el quinto minuto de descuento, Villalba volvió a aparecer en el área para marcar el 2-2 que llevó la definición al alargue.

En el primer tiempo suplementario, Lucas Alario, que había ingresado en reemplazo de Carrillo, aprovechó una asistencia de Baltasar Rodríguez y convirtió de cabeza el tercer gol de Estudiantes a los 5 minutos.

El conjunto mendocino buscó nuevamente la igualdad, pero se encontró con las intervenciones del arquero Fernando Muslera y la defensa platense. Independiente Rivadavia terminó el encuentro con un jugador menos por la expulsión de Alejo Osella.

De esta manera, Estudiantes consiguió sostener la ventaja hasta el pitazo final del árbitro Yael Falcón Pérez y celebró la conquista de la Supercopa Argentina después de una definición que necesitó 120 minutos para resolverse.

Con información de TyC Sports