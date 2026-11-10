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El gesto del Papa que emocionó a Abel Pintos: "No lo olvidaremos en nuestras vidas"
El artista whitense recibió unas palabras del Pontífice y compartió su emoción en las redes sociales.
Abel Pintos vivió este lunes uno de los momentos más especiales de su carrera al cantar frente al papa León XIV durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown. El artista bahiense compartió escenario con el coro de la institución y recibió un gesto del Pontífice que lo conmovió profundamente.
La presentación se realizó durante la recorrida del Papa por el establecimiento, donde actualmente residen cerca de 400 personas con discapacidad. Pintos interpretó su reconocida canción "La Llave", acompañado por los integrantes del coro y el guitarrista Marcelo Predacino, mientras León XIV seguía atentamente la actuación.
Una vez finalizada la interpretación y después de escuchar los testimonios de algunos residentes, el Santo Padre tuvo unas palabras de reconocimiento para los músicos. “Gracias por la música”, expresó ante los presentes, en uno de los momentos más emotivos del encuentro.
El cantante compartió posteriormente un video de la presentación en su cuenta de Instagram, acompañado por un mensaje en el que destacó la alegría de haber participado de una jornada tan significativa. En particular, hizo referencia a la bendición y la oración que el Papa dedicó a quienes se encontraban en el lugar, una experiencia que aseguró que no olvidarán en sus vidas.
El artista también agradeció a quienes acompañaron la celebración, tanto de manera presencial como a través de las redes sociales. Su publicación recibió miles de reacciones y mensajes de seguidores que destacaron la oportunidad de verlo compartir su música con el máximo referente de la Iglesia católica.
Como cierre de su mensaje, Pintos dejó una expresión que reflejó sus sentimientos después del encuentro: “Gracias, Dios. AGUANTE LA FE. ¡Amar es para valientes!”.
Además de su actuación, el cantante preparó un regalo especial para la ocasión. Mandó a fabricar tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre y la firma de León XIV. Una fue destinada al Pontífice, otra quedó en el Cottolengo y la tercera pasó a formar parte de su colección personal.
De esta manera, el músico bahiense se convirtió en uno de los protagonistas de una jornada marcada por la emoción, la música y el encuentro del Papa con los residentes y trabajadores de la institución.
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