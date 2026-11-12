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Liga Oro: Estrella, Bahiense, Alem y Pacífico picaron adelante en los cuartos de final

Las series se disputan al mejor de tres partidos, así que los vencedores quedan a un paso de avanzar a la etapa semifinal.

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Foto: Prensa Estrella

La Liga Bahiense de Básquetbol Oro puso en marcha este jueves los cuartos de final con cuatro encuentros que dejaron victorias de Estrella, Bahiense del Norte, Leandro N. Alem y Pacífico.

Las series se disputan al mejor de tres partidos, así que los vencedores quedan a un paso de avanzar a la etapa semifinal.

Estrella, el mejor equipo de la fase regular y campeón del primer tramo, hizo valer su localía y derrotó a Liniers por 73 a 64. De esta manera, el conjunto se adelantó en la serie.

Mientras, Alem se impuso por 82 a 77a Napostá. El equipo que había ingresado a los playoffs a través del play-in consiguió un triunfo como visitante frente al segundo de la fase regular y tomó ventaja.

Por su parte, Bahiense del Norte consiguió la victoria más amplia de la noche al superar a Villa Mitre por 95 a 72.

En el restante encuentro, Pacífico venció como visitante a Pueyrredón por 80 a 71. El equipo verde, quinto en la fase regular, se quedó con el primer enfrentamiento ante el cuarto clasificado.

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