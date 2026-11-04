Milei faltó a la apertura de la Cumbre Iberoamericana y se reunió con el líder de la derecha española

El presidente Javier Milei inició su octava visita a España con una ausencia que generó sorpresa entre los organizadores de la XXX Cumbre Iberoamericana. El Presidente no participó de la ceremonia inaugural en el Teatro Real de Madrid, donde estaba prevista la tradicional foto de familia junto a los reyes Felipe VI y Letizia, Pedro Sánchez y otros mandatarios de la región.

Tampoco asistió posteriormente a la cena de gala ofrecida por la Casa Real en el Palacio Real. Desde Presidencia señalaron que esa actividad no figuraba en la agenda oficial del mandatario y no brindaron mayores explicaciones.

La primera aparición de Milei fue después de las 22.30, cuando recibió a Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox. Ambos difundieron una fotografía del encuentro, que había quedado pendiente durante el anterior viaje del argentino, realizado apenas tres semanas atrás.

El principal momento político del viaje será la sesión plenaria, prevista para las 9 de España, donde Milei coincidirá con Pedro Sánchez por primera vez durante esta visita. El cruce genera expectativa después de los duros cuestionamientos que el argentino lanzó contra el jefe del Gobierno español en sus anteriores presentaciones.

Desde la administración libertaria anticiparon que el mandatario mantendrá su estilo. “Milei es rock”, señalaron desde la Casa Rosada. Y agregaron: “Si tiene o quiere decir, lo va a hacer. Es su forma, no se condiciona”.

La organización espera, en cambio, que la presencia de Felipe VI contribuya a mantener un clima diplomático durante las intervenciones. “El espacio iberoamericano siempre se ha destacado por el respeto y el consenso entre los presidentes”, remarcaron fuentes vinculadas al encuentro.

Otro objetivo será ratificar una declaración conjunta entre los 22 países participantes, tras negociaciones atravesadas por diferencias sobre Cuba, medio ambiente y cuestiones de género. Según la agenda difundida, esa será la única actividad oficial de Milei antes de iniciar el regreso a la Argentina el jueves.

Con información de La Nación