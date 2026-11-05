Tras la nota de La Brújula 24, la Policía recuperó a "Leo", el chivito epiléptico que había sido robado

La Policía logró recuperar a Leo, el chivito de dos meses y medio que había sido robado de una vivienda de Catamarca al 500. El animal, que padece epilepsia y necesita medicación y cuidados especiales, fue encontrado en buen estado y devuelto a su propietaria.

El operativo se realizó alrededor de las 14.40 de este jueves, luego de una investigación llevada adelante por personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Quinta y efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL).

A partir de la información obtenida, los efectivos establecieron que el chivito se encontraba en una casa ubicada en Juan Molina 2311. Al llegar al lugar, fueron recibidos por una mujer que entregó voluntariamente al animal.

Posteriormente, por disposición de la Fiscalía interviniente, Leo fue trasladado a la Comisaría Quinta, donde finalmente fue restituido a su dueña, Leia Gaucher.

El caso había generado repercusión tras la publicación de La Brújula 24 en la que la mujer pidiera ayuda para encontrar a su mascota, debido a la necesidad de continuar con su tratamiento médico. Tras la intervención policial, la historia tuvo un final feliz y Leo pudo regresar a su hogar.