Milei saludó fríamente a Pedro Sánchez y volvió a atacar al socialismo en España

Javier Milei protagonizó este jueves un nuevo capítulo de tensión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante la XXX Cumbre Iberoamericana que se desarrolla en Madrid. Ambos mandatarios intercambiaron un breve saludo antes de que el argentino pronunciara un discurso en el que volvió a cuestionar al socialismo y lo comparó con el fascismo.

El encuentro se produjo durante la llegada de los jefes de Estado a la Galería de las Colecciones Reales. Allí, Milei estrechó la mano del rey Felipe VI e intercambió algunas palabras con el monarca, mientras que con Sánchez apenas se saludó, sin detener su marcha.

Así ha sido el saludo entre Javier Milei y Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana https://t.co/YG2YEjG94v https://t.co/azQDDJPRqb — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 5, 2026

Minutos después, el mandatario argentino tomó la palabra ante los representantes de los países participantes y retomó sus críticas contra las políticas de izquierda, en medio de una relación diplomática marcada por los enfrentamientos públicos con el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Milei leyó un discurso preparado en el que comenzó repasando la influencia de economistas españoles en el pensamiento liberal y recurrió a una frase atribuida a Salvador de Madariaga: "El socialismo es fascista en política. El fascismo es socialista en economía".

Discurso del Presidente Javier Milei en la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la XXX Cumbre Iberoamericana, en Madrid. https://t.co/hAfwucplhX — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 5, 2026

A partir de esa comparación, el Presidente sostuvo que ambas corrientes comparten su rechazo al libre mercado y cuestionó la intervención estatal, las nacionalizaciones, las regulaciones económicas y lo que considera mecanismos de propaganda y adoctrinamiento.

También advirtió sobre el avance de determinadas agendas progresistas en Europa y planteó que los gobernantes tienen la responsabilidad de establecer límites al ejercicio de su propio poder.

Durante su intervención, Milei defendió los resultados de su administración económica y destacó los recientes procesos electorales en distintos países latinoamericanos, a los que vinculó con un crecimiento de las ideas liberales.

Además, reiteró el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y agradeció el respaldo expresado por la comunidad iberoamericana en la declaración aprobada durante la cumbre.

La presencia del jefe de Estado en el encuentro se produjo después de su ausencia en la ceremonia inaugural del miércoles y en la cena de gala ofrecida por los reyes de España, actividades de las que participaron otros mandatarios.

De acuerdo con versiones diplomáticas publicadas por medios españoles, la decisión habría estado relacionada con un supuesto pedido de audiencia con Felipe VI que no prosperó. Sin embargo, desde la Presidencia argentina negaron ante La Nación haber solicitado esa reunión.

Mientras se desarrollaban las actividades oficiales de la noche anterior, Milei mantuvo un encuentro con Santiago Abascal, líder del partido Vox, con quien mantiene una estrecha relación política.

La agenda del mandatario también contempla una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes de emprender el regreso a Buenos Aires.

De esta manera, la participación argentina en la Cumbre Iberoamericana volvió a quedar atravesada por las diferencias ideológicas entre Milei y Sánchez, quienes compartieron por primera vez un encuentro presencial después de varias semanas de acusaciones y descalificaciones públicas.