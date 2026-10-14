Milei llegó a Washington para reforzar su alianza con Trump y respaldar a Bolsonaro

El presidente Javier Milei llegó este miércoles a Washington para desarrollar una agenda de dos días que incluirá encuentros con empresarios, actividades institucionales y reuniones con referentes políticos estadounidenses, en el marco de su acercamiento a la administración de Donald Trump.

El mandatario viajó acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La visita también se produce en medio de la campaña electoral brasileña, donde el Gobierno argentino expresó su respaldo al espacio político de Jair Bolsonaro.

Según informó Radio Mitre, Milei mantendrá este miércoles dos encuentros con empresarios vinculados a sectores estratégicos. El primero será a las 18.15, hora argentina, con Andy Kleinman, un argentino relacionado con la industria de los videojuegos.

Media hora después se reunirá con Harold Hamm, fundador de Continental Resources y uno de los principales referentes del sector petrolero estadounidense, especialmente en la explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica.

La actividad central de la jornada será la Official Hispanic Heritage Gala, prevista para las 20 en el Auditorio Andrew W. Mellon, donde el jefe de Estado recibirá una distinción por su liderazgo e impacto internacional.

Del encuentro también participará Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño, en un contexto marcado por la situación judicial de su familia y la disputa electoral en el país vecino.

La visita de Milei coincide con la antesala de la segunda vuelta presidencial de Brasil, programada para el 25 de octubre, en la que competirán Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva.

En la primera vuelta, el candidato bolsonarista obtuvo el 47,03% de los votos, mientras que el actual mandatario brasileño alcanzó el 45,16%. Desde el Gobierno argentino manifestaron su respaldo político al sector de Bolsonaro, aunque aclararon que no intervendrán en las decisiones judiciales brasileñas.

La agenda del Presidente continuará el jueves con una exposición ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde hablará sobre las perspectivas económicas de la Argentina.

Durante esa actividad recibirá el premio Global Champion of Free Enterprise, que reconoce su defensa de la libertad económica y la iniciativa privada.

Por la tarde, participará en la Embajada argentina de un encuentro de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, dedicado a la memoria histórica y la lucha contra el antisemitismo.

Milei tiene previsto regresar al país el viernes por la mañana. Su agenda internacional continuará el lunes 19 de octubre, cuando viajará a Madrid para mantener nuevas reuniones con empresarios y dirigentes políticos.