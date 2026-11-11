El testimonio de los presos de Devoto ante León XIV: "Queremos pedirles perdón"

Frente al papa León XIV, tres hombres contaron cómo atravesaron sus problemas de adicciones, el paso por la cárcel y el proceso de arrepentimiento. Dos de ellos todavía cumplen sus condenas en la cárcel de Devoto y compartieron sus testimonios sobre el rol de la fe en sus vidas y la posibilidad de reinsertarse en la sociedad después del encierro.

Christian tiene 29 años y está detenido desde 2025. “Durante el tiempo que estuve en la calle, el consumo de drogas y alcohol me empujaban a cometer delitos para sostener mi adicción. Todo eso terminó alejándome de mi familia y de las personas que me quieren. Perdí mi trabajo, lo perdí todo”, relató.

También recordó cómo vivió sus primeras noches tras las rejas, cuando los pensamientos y el arrepentimiento no lo dejaban descansar. “Al momento de mi detención, durante las noches, no lograba dormir, la cabeza no me paraba, recordaba los consejos de mamá y me dolía no haberla escuchado a tiempo”, contó.

Su acercamiento a la capilla del penal marcó un cambio en su vida. Allí, según explicó, encontró en Jesús una compañía y una guía para recuperar los valores que había perdido. “Ahí sentí que no estaba solo, que Jesús me llamaba al reencuentro con él, decidí seguirlo, convencido de que él es el verdadero camino, sentí cómo tocó mi corazón, me dejé guiar y me quitó la venda de los ojos, pude ver la realidad y esa verdad es la que me hace libre por dentro”, expresó.

“Hoy le pido perdón a Dios por mis faltas y por los malos momentos que hice pasar a quienes me aman. También pido perdón a quienes de algún modo lastimé, los pongo en manos de Dios para que sane sus corazones de cualquier herida que haya causado”, agregó.

Christian aseguró que está próximo a recuperar la libertad y que ya piensa en cómo será esa nueva etapa. Entre sus deseos mencionó conseguir trabajo, tener su propia casa, volver a la iglesia y, con el tiempo, formar una familia.

Antes de terminar, dejó un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares: “Siempre hay una salida, Dios escucha, tengan fe, y pongan de su voluntad, porque se puede salir adelante, hay una nueva vida por vivir y esa vida está en Jesús”.

El testimonio de Maximiliano y un pedido de perdón

Maximiliano tiene 32 años y también encontró en la capilla de Devoto un espacio para reconstruir su vínculo con la fe. En su relato, reconoció que durante años vivió atravesado por el consumo de drogas y alcohol, en una rutina que lo llevó a distanciarse de su familia.

“Durante muchos años, lo cotidiano en mi vida fueron las drogas y el alcohol, vivía de noche, pasando días enteros sin dormir, me alejé de mi familia y hoy me arrepiento profundamente de haberme distanciado y haber perdido tiempo con mis hijas que ya no vuelve”, contó.

La detención, según explicó, significó un freno a ese ritmo de vida y le permitió tomar conciencia de lo que estaba pasando. Ya en el penal, comenzó a participar de las actividades de la capilla y aseguró que allí pudo reencontrarse con Jesús y con recuerdos de su infancia.

“Me acordé de momentos muy hermosos de mi infancia en la iglesia que habían quedado en el olvido, volví a sentirme un hijo amado por Dios, a reconocer lo bueno que hay en mí y a reencontrarme con ese niño interior para volver a verlo sonreír”, relató.

Ahora quiere reconstruir el vínculo con sus hijas y demostrarles que puede cambiar. “Deseo construir una vida de bien, tener un trabajo digno, un hogar verdadero, cuidar y disfrutar de mis hijas, viviendo una realidad sana y no una fantasía”, expresó.

En otro tramo de su testimonio, se disculpó: “Siento una profunda necesidad de pedirle perdón a mi familia, a la mamá de mis hijas, a mis hijas, y de manera especial a todas las personas a las que les hice daño”.

“La droga es una verdadera pandemia, aunque todo parezca oscuro y dé la sensación de que el mundo se venga encima, les aseguro que se puede salir, cada día es una oportunidad para empezar de nuevo y hay una vida que merece ser vivida, Dios está ahí, solo depende de nosotros animarnos a buscarlo”, insistió.

Maximiliano también manifestó su deseo de ayudar a otras personas cuando pueda recuperar su libertad y devolverle algo a la sociedad: “Siento el deseo de ayudar y devolverle algo a la sociedad, brindándome al prójimo, solo el amor cambiará al mundo y Dios es amor”.

Y concluyó: “Agradezco de corazón esta oportunidad que Dios me da, así como a mi familia y a quienes me formaron”.

El testimonio de un exrecluso frente al Papa

A diferencia de Christian y Maximiliano, Reinaldo, de 44 años y padre de cuatro hijos, ya recuperó su libertad. También estuvo detenido en Devoto y regresó para compartir su experiencia desde otro lugar: el de alguien que pudo reconstruir su vida después del encierro.

“Hoy vengo a compartir mi testimonio con un corazón alegre, si bien alguna vez mi vida estuvo detenida en este lugar, este fue el escenario donde Jesús nuestro Señor y amigo me propuso una nueva oportunidad, una nueva vida”, expresó.

Reinaldo explicó que su acercamiento a la fe comenzó en la capilla del penal, a través de la pastoral carcelaria, coordinada por los padres Matías y Pablo y acompañada por voluntarios que visitaban a los internos todas las semanas.

“Para los que se preguntan cómo puede decir que Jesús lo abrazó, sucedió en esta capilla, en este penal, llegó por medio de la pastoral carcelaria, a cargo de los padres Matías y Pablo y junto a todos sus voluntarios de todas las edades que se acercaban semana a semana para acompañarnos demostrando que Cristo nos elegía para expresarnos su amor”, contó.

Desde entonces, aseguró que ese encuentro se convirtió en el motor de su nueva etapa. Hoy intenta ser mejor padre, hijo, amigo y hermano, y llevar una vida que tenga sentido para él y para sus seres queridos.

En su mensaje, dejó una reflexión sobre la posibilidad de cambiar más allá de los errores cometidos: “Una nueva vida es posible, más allá de nuestra condición, de los errores cometidos, de nuestras faltas y desaciertos, él nos ama y nos espera siempre con sus brazos abiertos para abrazarlos”.

“Me siento dichoso de sentirme hijo amado, de sentir quién soy, de dónde vengo y a dónde voy”, completó.

Fuente: TN