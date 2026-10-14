Doble ilusión para Bahía en el Argentino de hockey

Bahía tendrá una agenda cargada este miércoles en el Campeonato Argentino de hockey, con el debut de sus dos seleccionados mayores en Córdoba.

El equipo femenino de la Asociación Bahiense de Hockey volverá a medirse con los mejores combinados del país. Integrará la Zona A junto a Buenos Aires, Litoral y Mar del Plata, y debutará hoy ante las marplatenses, desde las 15:10, en la cancha de agua de Jockey.

El conjunto dirigido por Cristian Bossia tendrá luego un cruce exigente ante el vigente pentacampeón Buenos Aires, este jueves a las 18:30, y cerrará la fase de grupos el viernes frente a Litoral, a las 16:50, en la cancha “Soledad García” del Polo Deportivo Kempes.

Bahía disputará por octava vez consecutiva el Campeonato Argentino y buscará sostener su lugar entre los seleccionados más importantes del país. Desde su ascenso en 2017, el Naranja consiguió cuatro medallas de bronce y también fue dos veces cuarto.

En paralelo, el seleccionado masculino comenzará su camino en la Zona Ascenso, con el objetivo de pelear por una plaza en la elite nacional. El debut será hoy ante Valle de Chubut, desde las 11:50, también en Jockey.

El equipo conducido por Jesús Sassi compartirá la Zona D con Santa Fe, Valle de Chubut y Chaco. Mañana enfrentará a los santafesinos, a las 8:30, y el viernes cerrará la primera fase ante el conjunto chaqueño, a las 13:30, en el Polo Deportivo Kempes.

El certamen masculino otorgará dos chances de ascenso. Los primeros de cada grupo asegurarán la permanencia y avanzarán a los cruces que pueden abrir la puerta al salto de categoría.

Con las chicas instaladas en la elite y los varones buscando dar otro paso grande, Bahía vuelve a tener protagonismo nacional en el hockey.