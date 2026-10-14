Así continúa la fecha de Primera en el básquet local

Con el duelo entre Napostá y Bahiense del Norte como principal atractivo, se completará esta noche la novena fecha de la segunda parte de la Liga de Oro.

El encuentro comenzará a las 21 y volverá a reunir a los protagonistas de la final del primer tramo. Ambos llegan como escoltas de Estrella, que se mantiene en lo más alto de la tabla y visitará a Pueyrredón.

Más allá del resultado de esta noche, Pueyrredón quedará cuarto en las posiciones al cierre de la jornada.

En los restantes partidos, Liniers recibirá a Estudiantes en el Hernán Sagasti, Pacífico será local ante Independiente en el William Harding Green y Barrio Hospital enfrentará a Alem en La Curtiembre.

La fecha comenzó el lunes con el gran triunfo de Olimpo ante Villa Mitre, como visitante y en suplementario, por 79 a 76, luego de igualar en 66 durante el tiempo regular.

Posiciones

El segundo tramo comenzó con los equipos arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera parte.

Pos. Equipo Récord Puntos 1° Estrella 16-3 25 2° Napostá 14-5 23 2° Bahiense del Norte 13-6 23 4° Villa Mitre (*) 11-9 22,5 5° Pueyrredón 11-8 21,5 6° Pacífico 10-9 21 6° Liniers 10-9 21 8° Olimpo (*) 7-13 19,5 9° L.N. Alem 7-12 18,5 9° Estudiantes 8-11 18,5 11° Independiente 4-15 16,5 12° Barrio Hospital 4-15 16

(*) Tienen un partido más.