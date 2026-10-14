Deportes
Así continúa la fecha de Primera en el básquet local
Desde las 21 sigue la novena fecha de la Liga de Oro.
Con el duelo entre Napostá y Bahiense del Norte como principal atractivo, se completará esta noche la novena fecha de la segunda parte de la Liga de Oro.
El encuentro comenzará a las 21 y volverá a reunir a los protagonistas de la final del primer tramo. Ambos llegan como escoltas de Estrella, que se mantiene en lo más alto de la tabla y visitará a Pueyrredón.
Más allá del resultado de esta noche, Pueyrredón quedará cuarto en las posiciones al cierre de la jornada.
En los restantes partidos, Liniers recibirá a Estudiantes en el Hernán Sagasti, Pacífico será local ante Independiente en el William Harding Green y Barrio Hospital enfrentará a Alem en La Curtiembre.
La fecha comenzó el lunes con el gran triunfo de Olimpo ante Villa Mitre, como visitante y en suplementario, por 79 a 76, luego de igualar en 66 durante el tiempo regular.
Posiciones
El segundo tramo comenzó con los equipos arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera parte.
|Pos.
|Equipo
|Récord
|Puntos
|1°
|Estrella
|16-3
|25
|2°
|Napostá
|14-5
|23
|2°
|Bahiense del Norte
|13-6
|23
|4°
|Villa Mitre (*)
|11-9
|22,5
|5°
|Pueyrredón
|11-8
|21,5
|6°
|Pacífico
|10-9
|21
|6°
|Liniers
|10-9
|21
|8°
|Olimpo (*)
|7-13
|19,5
|9°
|L.N. Alem
|7-12
|18,5
|9°
|Estudiantes
|8-11
|18,5
|11°
|Independiente
|4-15
|16,5
|12°
|Barrio Hospital
|4-15
|16
(*) Tienen un partido más.
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