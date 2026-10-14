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Así continúa la fecha de Primera en el básquet local

Desde las 21 sigue la novena fecha de la Liga de Oro.

| 🕒 3 mins. de lectura.
Foto: prensa ABB

Con el duelo entre Napostá y Bahiense del Norte como principal atractivo, se completará esta noche la novena fecha de la segunda parte de la Liga de Oro.

El encuentro comenzará a las 21 y volverá a reunir a los protagonistas de la final del primer tramo. Ambos llegan como escoltas de Estrella, que se mantiene en lo más alto de la tabla y visitará a Pueyrredón.

Más allá del resultado de esta noche, Pueyrredón quedará cuarto en las posiciones al cierre de la jornada.

En los restantes partidos, Liniers recibirá a Estudiantes en el Hernán Sagasti, Pacífico será local ante Independiente en el William Harding Green y Barrio Hospital enfrentará a Alem en La Curtiembre.

La fecha comenzó el lunes con el gran triunfo de Olimpo ante Villa Mitre, como visitante y en suplementario, por 79 a 76, luego de igualar en 66 durante el tiempo regular.

Posiciones

El segundo tramo comenzó con los equipos arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera parte.

Pos.EquipoRécordPuntos
Estrella16-325
Napostá14-523
Bahiense del Norte13-623
Villa Mitre (*)11-922,5
Pueyrredón11-821,5
Pacífico10-921
Liniers10-921
Olimpo (*)7-1319,5
L.N. Alem7-1218,5
Estudiantes8-1118,5
11°Independiente4-1516,5
12°Barrio Hospital4-1516

(*) Tienen un partido más.

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