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Una multitud recibió al papa León XIV en Perú: "¡Qué alegría volver a Chiclayo!"
El pontífice celebró una misa ante cientos de miles de fieles en las Pampas de Pimentel, donde agradeció las oraciones por su salud y recordó su vínculo con la región en la que fue obispo durante ocho años.
El papa León XIV protagonizó este viernes una multitudinaria celebración religiosa en el norte de Perú, donde cientos de miles de fieles se congregaron para recibirlo en su regreso a Chiclayo, la ciudad en la que desarrolló buena parte de su labor pastoral antes de convertirse en el máximo referente de la Iglesia católica.
La misa se desarrolló en las Pampas de Pimentel, una extensa zona desértica ubicada a unos 15 kilómetros de Chiclayo, donde los peregrinos soportaron las altas temperaturas para participar del encuentro.
Según publicó Infobae, la convocatoria fue tan importante que los bomberos debieron arrojar agua desde sus vehículos para aliviar el calor entre los asistentes. "¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes", expresó el pontífice al comenzar su homilía, en medio de una multitud que lo recibió con banderas, pancartas y muestras de afecto.
La visita tuvo un significado especial para Robert Francis Prevost, quien estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023, antes de trasladarse a Roma para presidir el Dicasterio para los Obispos.
Durante su mensaje, el Papa agradeció especialmente el acompañamiento recibido en los últimos meses, luego de atravesar una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma de pulmón, diagnosticado en octubre. "En particular por mi salud en estos momentos de prueba que, con la ayuda de Dios, estoy superando", manifestó ante los fieles, en referencia a su recuperación.
La operación se realizó en el Hospital Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Según la información difundida, la intervención fue exitosa y los especialistas descartaron la necesidad de tratamientos adicionales.
En el plano religioso, León XIV convocó a los católicos a asumir un compromiso activo con la evangelización y destacó que la transmisión de la fe debe estar acompañada por una conducta coherente con los valores cristianos.
En ese sentido, sostuvo que el anuncio del Evangelio no debe basarse en la imposición de doctrinas, sino en el testimonio cotidiano y en la solidaridad con quienes más lo necesitan. También advirtió sobre los desafíos que representan la indiferencia religiosa, el materialismo y el egoísmo en las sociedades actuales, y pidió a los creyentes mantener a Jesucristo en el centro de sus vidas.
La celebración formó parte de la gira apostólica que León XIV inició el 6 de noviembre y que ya incluyó su histórica visita a la Argentina.
La agenda peruana continuará este sábado con una ceremonia en la Catedral de Santa María y una misa en Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca.
Posteriormente, el pontífice visitará otras localidades del país, entre ellas Cusco y Pucallpa, antes de finalizar su viaje el 17 de noviembre.
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