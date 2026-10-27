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Liga Bahiense de Plata: esta noche se definen los últimos dos semifinalistas
Altense-Ateneo y Comercial-Sportivo Bahiense disputarán los terceros y decisivos partidos de sus respectivas series. San Lorenzo y 9 de Julio ya tienen asegurado su lugar entre los cuatro mejores.
La Liga Bahiense de Plata conocerá este martes a los dos equipos que completarán el cuadro de semifinales del segundo tramo de la competencia.
Altense (2º) recibirá a Ateneo (7º), mientras que Comercial (4º) será local de Sportivo Bahiense (5º), en los terceros y definitivos encuentros de las series de cuartos de final.
Ambos cruces llegan igualados 1-1, aunque con una particularidad: en el duelo entre los equipos de Punta Alta, las dos victorias fueron para los visitantes, una tendencia que también se registró en sus enfrentamientos anteriores durante la temporada.
Por su parte, Comercial y Sportivo Bahiense hicieron valer sus localías en los primeros dos partidos. El portuario y el tricolor volverán a enfrentarse para determinar cuál de los dos continuará en la pelea por el ascenso.
San Lorenzo y 9 de Julio ya tienen asegurada su clasificación a semifinales, luego de resolver sus respectivas eliminatorias por 2-0.
El conjunto de San Lorenzo dejó en el camino a El Nacional el pasado viernes, mientras que 9 de Julio consiguió su pasaje anoche, tras superar a Argentino.
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