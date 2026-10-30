Liga de Plata: arrancan las semifinales y La Falda se juega la permanencia

La Liga de Plata pondrá en marcha este viernes las semifinales del segundo tramo de la competencia, con el enfrentamiento entre San Lorenzo (1º) y Sportivo Bahiense (6º), en el estadio Román Avecilla.

La otra semifinal comenzará el domingo, desde las 21, cuando Altense reciba a 9 de Julio en el estadio Armando Traini. La revancha también se jugará el miércoles, en este caso en cancha de 9 de Julio.

San Lorenzo, ganador del primer tramo, ascenderá directamente a la Liga Bahiense de Oro si vuelve a consagrarse. En caso contrario, deberá disputar una final extra al mejor de tres frente al ganador del segundo tramo.

Si el naranja gana esa definición, ascenderá y Altense jugará la Promoción por haber sido el segundo equipo con mayor puntuación acumulada. Si San Lorenzo pierde, será el encargado de disputar la Promoción por su condición de número uno de la fase regular.

En paralelo, La Falda y Espora jugarán esta noche, desde las 21, el tercer partido de la serie por la permanencia, en el estadio Lili Pisani.

El conjunto puntaltense domina la eliminatoria por 2 a 0, tras imponerse 64-54 y 94-77. Una nueva victoria de Espora condenará a La Falda al descenso a la LBB Bronce.

El ganador de la serie deberá disputar la Promoción frente al equipo que no consiga el ascenso en la definición de Bronce entre Caza y Pesca Huracán de Médanos y Pellegrini, que comenzará este sábado.