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Alpine prepara cambios en el auto de Colapinto para el Gran Premio de Austin
Tras los dos abandonos del argentino en Singapur, la escudería francesa investigará las fallas mecánicas e incorporará nuevas piezas para intentar recuperar competitividad en Estados Unidos.
Alpine tomó una decisión importante con el auto de Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se disputará del 23 al 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin. La escudería francesa confirmó que prepara un paquete de mejoras después de un complicado fin de semana en Singapur.
El piloto argentino debió abandonar tanto la carrera Sprint del sábado como la competencia principal del domingo por problemas mecánicos en su monoplaza, una situación que encendió las alarmas dentro del equipo.
Ante este panorama, Alpine inició una investigación para determinar el origen de los desperfectos y anunció que incorporará nuevas piezas al A526 con el objetivo de mejorar su rendimiento y confiabilidad.
El equipo ya había realizado modificaciones en la unidad de potencia de Colapinto durante el fin de semana en Marina Bay, aunque los inconvenientes continuaron y terminaron provocando otro abandono.
El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, reconoció que la fiabilidad había sido uno de los puntos fuertes del monoplaza durante buena parte de la temporada y remarcó la necesidad de recuperar esa condición para volver a competir por los puntos.
La situación también preocupa por el presente de la escudería en el Campeonato de Constructores. Alpine acumula tres Grandes Premios consecutivos sin sumar unidades y se encuentra a 32 puntos de Racing Bulls en la lucha por el quinto puesto, cuando antes de esta seguidilla la diferencia era de apenas nueve.
En ese contexto, la próxima carrera aparece como una oportunidad para revertir la tendencia, aunque todavía no se conocen los detalles técnicos de todas las actualizaciones que se introducirán en Austin.
Colapinto buscará dejar atrás las frustraciones de Singapur y recuperar el nivel competitivo que mostró en otros momentos del campeonato, cuando consiguió mantenerse en la pelea de la zona media.
El Gran Premio de Estados Unidos, programado para el domingo 25 de octubre, marcará además el comienzo de una exigente serie de tres competencias consecutivas que continuará en México y Brasil.
Para Alpine, el desafío será doble: solucionar los problemas de confiabilidad que dejaron al argentino fuera de carrera y comprobar si las nuevas piezas permiten dar un salto de rendimiento en la recta final de la temporada.
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