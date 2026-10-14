Apareció la mujer de 59 años que estaba desaparecida desde el domingo

La mujer de 59 años que era intensamente buscada en Bahía Blanca desde el último domingo, apareció sana y salva, luego de varios días de incertidumbre sobre su paradero.

La mujer se había retirado el 11 de octubre de su vivienda ubicada en Segunda Chile al 2300, sin informar hacia dónde se dirigía. Ante la falta de noticias, su pareja realizó la denuncia policial y se puso en marcha un protocolo de búsqueda.

Finalmente, este miércoles se conoció la noticia de su aparición en buen estado, lo que puso fin a la búsqueda iniciada tras la denuncia de sus familiares.