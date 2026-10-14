Espectáculos
A 40 minutos del inicio del show, Tan Biónica debió suspender su concierto en Paraguay
“Tocamos todo lo que pudimos”, aseguró Chano a través de su cuenta de X, pocas horas después de la cancelación del concierto.
En septiembre, Tan Biónica inicio “El regreso Tour”, una gira que los llevará por diferentes puntos a América Latina y también por España. El sábado pasado, la banda se presentó en el Arena Asunción del Paraguay, pero el show tuvo que finalizar mucho antes de lo previsto.
Al salir al escenario, la lluvia ya castigaba a los espectadores que esperaban ansiosos a Chano y al resto de la banda. A pesar de la tormenta, la banca llegó a tocar durante unos 40 minutos pero la situación se complicaba cada vez más.
Antes de llegar a la hora, el líder de la banda interrumpió el show para hablar con el público. La intensidad de la lluvia y los relámpagos obligaron a detener el concierto de forma definitiva, a pedido de la producción y los organizadores.
CHANO SE LAMENTÓ POR LA CANCELACIÓN DE SU SHOW EN ASUNCIÓN
A lo largo del show, las condiciones meteorológicas se volvieron cada vez más adversas. Chano y el resto de los integrantes de Tan Biónica permanecieron expuestos a la lluvia y el clima que los complicaba a la hora de tocar.
A minutos de la cancelación del show, la productora Garzia Group difundió un comunicado en redes sociales que decía: “Debido a las condiciones climáticas adversas, la producción del artista da por finalizado el show”.
Chano, por su parte, se pronunció en su cuenta de X donde se lamentó por lo ocurrido. “Paraguay fue muy triste no poder seguir tocando anoche. Estábamos viviendo uno de los mejores shows de la gira y no se pudo seguir. Tocamos todo lo que pudimos pero ya se estaba poniendo muy inseguro para ustedes y para nosotros. Seguramente haya revancha muy muy pronto. Lo sentimos y los queremos mucho”, escribió el líder de Tan Biónica.
Fuente: Ciudad Magazine
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