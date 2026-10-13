Tras la promulgación de la eliminación de Zona Fría, Susbielles presentó un amparo ante la Justicia

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, presentó este martes un amparo colectivo ante la Justicia Federal para evitar que la ciudad quede excluida del régimen tarifario de Zona Fría. La medida busca garantizar la continuidad de los descuentos en las facturas de gas y suspender los cobros y cortes del servicio vinculados con la eliminación del beneficio mientras se resuelve el reclamo judicial.

La presentación se realizó tras la promulgación de la Ley Nacional N.º 27.828 y fue impulsada junto con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Club Estrella, en representación de los usuarios residenciales y las instituciones comunitarias de la ciudad.

Según pudo saber La Brújula 24, tras el sorteo de rigor, el expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 2, a cargo de la jueza María Gabriela Marrón, quien deberá intervenir en el reclamo por la eliminación del beneficio tarifario.

El recurso judicial cuestiona la exclusión de Bahía Blanca del régimen y sostiene que no existen fundamentos técnicos suficientes para justificar la medida. Para respaldar el planteo, incorpora informes del organismo regulador y estudios de la investigadora del CONICET María Cintia Piccolo, que comparan las condiciones climáticas de la ciudad con las de Santa Rosa, Neuquén y Viedma, localidades que mantienen el beneficio.

“Bahía Blanca es Zona Fría”, sostuvo Susbielles, quien agregó: “Atento a la promulgación de la norma y conforme al compromiso asumido y al mandato de la comunidad que represento, impulsamos este amparo colectivo en defensa del 100% de nuestros hogares e instituciones”.

La acción judicial plantea posibles vulneraciones a los principios de igualdad, no discriminación, razonabilidad y proporcionalidad. Además, advierte que los usuarios bahienses continuarían aportando al fondo que financia los descuentos, pese a dejar de recibirlos.

La eliminación del régimen implicaría la pérdida de bonificaciones del 30% o 50%, según la situación socioeconómica de cada usuario, con un impacto directo sobre los gastos de hogares, clubes e instituciones.

Como parte de la presentación, se analizaron 44 facturas de gas del distrito. Según ese relevamiento, el monto total pasaría de 4,67 millones a 6,61 millones de pesos si se eliminara únicamente el descuento de Zona Fría, lo que representa un incremento estimado del 41,5%, sin modificaciones en el consumo.

A modo de ejemplo, una factura residencial que actualmente alcanza los $30.831 con el beneficio pasaría a $51.602 tras la eliminación de la bonificación.

Desde el Municipio remarcaron que las condiciones climáticas que justificaron la incorporación de Bahía Blanca al régimen en 2021 no se modificaron y destacaron que el reclamo cuenta con más de 40.000 adhesiones de vecinos e instituciones.

Con esta presentación, se busca que la Justicia Federal suspenda los efectos de la exclusión y garantice la continuidad de los descuentos hasta que exista una resolución sobre el planteo de fondo.