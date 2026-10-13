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El HCD distinguió como Ciudadana Ilustre a la astrónoma bahiense Amina Helmi
La científica recibió el reconocimiento por su destacada trayectoria y sus aportes en el campo de la astronomía. “El mundo ya reconoció su trayectoria; qué mejor que también lo haga su ciudad”, destacó Gisela Caputo.
El Concejo Deliberante bahiense distinguió este martes como Ciudadana Ilustre a la doctora Amina Helmi, en reconocimiento por su trayectoria científica y sus aportes en el campo de la astronomía.
El acto fue encabezado por la presidenta del HCD, Gisela Caputo, quien destacó la importancia de reconocer desde la ciudad a personalidades que se han destacado por su labor profesional y académica.
“Para nosotros, en el Concejo Deliberante, es muy importante generar estos encuentros y reconocer a personas que se destacan por su calidad humana, profesional y académica. Amina es una bahiense que nos llena de orgullo y cuya trayectoria merece este reconocimiento”, expresó.
Caputo sostuvo además que la distinción pretende poner en valor a referentes que puedan servir de inspiración para las nuevas generaciones. “Queremos destacar el tipo de ciudad que elegimos construir y las personas que queremos que sean referentes para otros y otras. El mundo ya reconoció su trayectoria; qué mejor que también lo haga su ciudad. Este reconocimiento representa el acompañamiento y el abrazo de toda Bahía Blanca”, afirmó.
Helmi, por su parte, agradeció la distinción y remarcó el significado especial de recibirla en su ciudad natal. “Me siento súper honrada y muy agradecida. Estar acá es muy especial para mí. Quiero agradecer a quienes impulsaron este reconocimiento y a todas las personas que participaron en el proceso y en la organización”, señaló.
La científica también destacó la importancia de invertir en educación e investigación y puso en valor el papel de los docentes a la hora de despertar vocaciones y acompañar a los jóvenes en su formación.
Además, recordó las enseñanzas que le dejó la astronomía y llamó a cuidar tanto el planeta como el cielo para las futuras generaciones. “Somos muy chiquitos: la Tierra es un punto en el espacio infinito y tenemos que cuidarla. También tenemos que cuidar el cielo para que quienes vienen después puedan disfrutarlo y encuentren en él la misma inspiración que me impulsó a mí”, expresó.
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