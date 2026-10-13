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Detienen a dos hombres que intentaron evadir un control policial: les encontraron cocaína
La policía los capturó tras perseguirlos unas cuadras.
Dos hombres de 27 y 24 años fueron detenidos este martes por personal motorizado de la Policía, luego de una persecución que terminó en Belisario Roldán al 2200 y derivó en el hallazgo de 52 gramos de una sustancia que sería cocaína.
El operativo se produjo alrededor de las 17:30, cuando efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local intentaron identificar a Brandon Herce, quien circulaba en una moto Honda Tornado.
Según informó la fuerza, el motociclista intentó escapar y fue seguido durante algunos metros hasta que finalmente los agentes lograron interceptarlo.
Junto a Herce viajaba Roberto Raúl Carreras (24). Durante la revisión de un bolso que llevaban, los policías encontraron una bolsa de nylon con una sustancia blanquecina similar a clorhidrato de cocaína.
De acuerdo con el parte oficial, el material arrojó un peso de 52 gramos y fue secuestrado para las actuaciones correspondientes.
Los dos involucrados fueron trasladados a la comisaría Quinta, mientras que la moto también quedó a disposición de la Justicia. En la causa intervienen las UFIJ Nº 15 y 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
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