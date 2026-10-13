Se espera un miércoles nublado y con chances de lluvia

El pronóstico del tiempo para este miércoles anticipa que será una jornada con nubosidad y chances de lluvias, de acuerdo con el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.

El experto detalló que en lo que resta del martes las condiciones cambiarán poco, con la presencia de muchas nubes, persistencia de lluvias débiles e incluso bancos de niebla.

La temperatura máxima para el miércoles se estima que será de 18 grados.

En cuanto a la región, en Monte Hermoso y Sierra de la Ventana las condiciones son prácticamente iguales a las de Bahía para las próximas horas.