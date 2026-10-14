El Tiempo
El sol seguirá ausente en un miércoles gris y con un alto índice de humedad
El meteorólogo de LA BRÚJULA 24 desarrolló lo que se prevé en materia climática para las próximas horas en la ciudad
La primavera sigue en deuda con Bahía Blanca y la región, a raíz de las condiciones que se emparentan con el invierno, tal como vaticinó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Beneditis.
"No se prevén grandes variaciones, el cielo va a seguir mayormente nublado y con un elevado índice de humedad que podría dejar alguna llovizna", expuso en su habitual informe matutino.
Luego, De Benedictis adelantó que la temperatura máxima para esta tarde podría alcanzar los 18 grados, con el viento soplando con intensidad leve del noreste durante toda la jornada.
Por último, el profesional anticipó que para el jueves se pronostica que la misma tendencia se siga profundizando, siempre dentro de un ambiente de profunda inestabilidad en toda la zona.
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