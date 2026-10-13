Ofrecen hasta $10 millones de recompensa para encontrar a un condenado por abuso sexual en Puan

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofrece una recompensa de entre $5 millones y $10 millones para quienes aporten información fehaciente que permita localizar y detener a Federico Alejo Kemmler Davyt, condenado por un abuso sexual ocurrido en Puan.

Kemmler Davyt, actualmente de 29 años, fue sentenciado en el 2021 por el Tribunal en lo Criminal Nº3 a 6 años y 6 meses de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

El hecho por el que fue condenado ocurrió en diciembre de 2018 en Villa Iris, partido de Puan. Según informó en aquel momento La Brújula 24, la investigación estuvo a cargo de la fiscal Marina Lara y tuvo como víctima a una joven que había participado de una reunión antes del ataque.

Durante el juicio, la víctima relató que había sido golpeada fuertemente contra un cerco y posteriormente abusada. Las pericias médicas y psicológicas, junto con testimonios de los profesionales que intervinieron en la investigación, fueron considerados elementos centrales para acreditar la denuncia.

Ahora, las autoridades bonaerenses difundieron nuevamente su imagen y confirmaron que permanece prófugo. De acuerdo a la publicación oficial, la recompensa será distribuida entre aquellas personas que aporten datos útiles para su captura y manifiesten expresamente que brindan la información motivadas por el ofrecimiento económico.

En la investigación interviene la Ayudantía Fiscal del Partido de Puan, correspondiente al Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de la IPP Nº02-00-025705-18. Quienes tengan información sobre el paradero de Kemmler Davyt pueden comunicarse al 0221 429-3015, enviar un correo a [email protected] o contactarse con la Ayudantía Fiscal de Puan, ubicada en Hipólito Yrigoyen 698.

Las autoridades garantizaron la confidencialidad de los datos aportados y la reserva de identidad de quienes colaboren con la búsqueda.