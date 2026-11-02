La prueba que llegó tarde y permitió detener nuevamente al acusado de balear al sindicalista

La fiscal Marina Lara, titular de la UFIJ Nº 7, explicó este lunes por qué Luciano Oscar Durán, acusado de balear al sindicalista Luis Pérez, recuperó la libertad el viernes y volvió a ser detenido el domingo, luego de que una nueva prueba permitiera agravar la calificación legal del hecho.

En declaraciones a La Brújula 24, la funcionaria señaló que inicialmente no estaban reunidos los requisitos legales para solicitar una detención judicial. Sin embargo, durante el fin de semana se obtuvo un elemento determinante: un fragmento de proyectil encontrado en el lugar del ataque.

"Se halló un fragmento de proyectil deformado, es decir, no era el proyectil entero, por eso era la dificultad para hacer la pericia", explicó Lara. Según la opinión de un especialista de Policía Científica, correspondería a un arma de guerra.

La fiscal sostuvo que esa prueba cambió la situación procesal del sospechoso. "Portar un arma de guerra es un delito que tiene una escala penal alta, es hasta 8 años y 6 meses de prisión", indicó al justificar el pedido de detención que fue autorizado por la jueza de Garantías Marisa Promé.

Ante los cuestionamientos por la liberación inicial, Lara defendió el procedimiento y advirtió: "Si la persona está mal aprehendida, es todo nulo". Explicó que, hasta ese momento, no se había determinado si el arma utilizada era de uso civil o de guerra, una diferencia fundamental para la calificación del delito.

La funcionaria también confirmó que Durán fue indagado el domingo por la noche y negó haber participado del ataque. Además, solicitó la realización de algunas medidas de prueba para respaldar su versión. Según precisó, el acusado no registra antecedentes penales.

Respecto de las razones de la agresión, Lara reconoció que todavía no existe una hipótesis acreditada. "Realmente no existe por el momento prueba que llegue a decir el ataque fue por este motivo o por aquel otro", manifestó.

La fiscal reveló que Pérez ya declaró en la causa y aseguró que no conocía a Durán. El dirigente sindical también afirmó que nunca había recibido amenazas ni atravesado conflictos relacionados con su actividad gremial que pudieran explicar lo ocurrido.

Por otra parte, indicó que se secuestraron dos teléfonos celulares y que continúa la investigación para determinar si existieron otras personas involucradas. Hasta ahora, el único vínculo identificado es que Durán realizaba trabajos ocasionales como estibador en el puerto.

Consultada por las críticas que recibió a raíz del tratamiento judicial de otros casos vinculados con dirigentes gremiales, como el de Claudio Montiel, Lara rechazó cualquier trato diferencial. "No hay ningún encono de mi parte ni de la Fiscalía para con los sindicalistas", aseguró.

La funcionaria explicó que, en el expediente de Montiel, desde el comienzo existían elementos para considerar delitos de mayor gravedad, como coacción agravada, privación de la libertad y daños reiterados, que permitían solicitar inmediatamente su detención.

Mientras tanto, Durán permanece detenido y la Fiscalía continuará reuniendo pruebas para evaluar un eventual pedido de prisión preventiva.

El ataque ocurrió el miércoles 28 de octubre, cuando Pérez, secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, recibió un disparo en una rodilla frente a su vivienda del barrio San Martín. La agresión quedó registrada por una cámara de seguridad y permitió identificar al sospechoso mediante el análisis de las imágenes del sistema de monitoreo.