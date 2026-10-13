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Anticipan baja presión y falta de agua por dos días en un amplio sector de la ciudad
Las tareas se realizarán jueves y viernes próximos sobre el Acueducto Brandsen-Undiano y afectarán al centro, macrocentro y varios barrios.
ABSA informó que este jueves 15 y viernes 16 de octubre se llevarán adelante trabajos de reacondicionamiento en el Acueducto Brandsen-Undiano, intervención que provocará baja presión y, en algunos sectores, falta de suministro.
Las tareas estarán concentradas en calle Brandsen, entre San Martín y Dorrego, y forman parte de la obra de rehabilitación del conducto de 820 milímetros que realiza la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).
Para poder avanzar con los trabajos, desde las 00:00 del jueves se realizarán maniobras sobre la red de agua potable. La afectación alcanzará al centro, macrocentro y a los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pedro Pico, San Martín, Ingeniero White, Loma Paraguaya, Villa Delfina, Rucci, Villa Rosas y Colón.
Desde la prestataria pidieron a los usuarios de esos sectores que realicen reservas de agua con anticipación y que, durante el período de afectación, utilicen el recurso únicamente para cuestiones impostergables.
La empresa no precisó un horario exacto para la normalización, aunque señaló que el servicio empezará a recuperarse una vez finalizadas las tareas y completadas las maniobras sobre la red.
El nuevo operativo se llevará adelante apenas dos semanas después del extenso corte que afectó a gran parte de Bahía, White y Cerri por los trabajos realizados en Planta Patagonia.
En aquella oportunidad, la intervención estuvo vinculada con la conexión de una nueva cisterna de 30 millones de litros al sistema de distribución. Los trabajos demandaron más tiempo del previsto inicialmente y la recuperación del servicio fue progresiva. Ahora, la afectación será sectorizada y estará vinculada exclusivamente a las tareas sobre el Acueducto Brandsen-Undiano.
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