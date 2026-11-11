Pre Cosquín 2027: Bahía Blanca será sede de una nueva etapa clasificatoria

Bahía Blanca será una de las sedes del Pre Cosquín 2027, el tradicional certamen que reúne a miles de artistas de todo el país con el objetivo de conseguir un lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, Córdoba.

Según informó el sitio oficial Aquí Cosquín, la instancia clasificatoria en nuestra ciudad se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, como parte de un calendario que contempla 60 sedes distribuidas en distintas provincias argentinas.

El certamen celebrará su 55ª edición entre el 4 y el 18 de enero de 2027, cuando los artistas seleccionados en las distintas instancias regionales se presenten en Cosquín ante un jurado especializado.

Los participantes competirán en diferentes categorías vinculadas con la música y la danza folklórica, entre ellas solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental, canción inédita, malambo y distintas modalidades de baile tradicional y estilizado.

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de la categoría Expresión Oral Folklórica, destinada a narradores costumbristas, recitadores y relatores populares.

Esta nueva especialidad permitirá a los participantes realizar presentaciones de entre 5 y 8 minutos, con la posibilidad de contar con un músico acompañante. La iniciativa busca recuperar y promover la tradición oral como parte del patrimonio cultural argentino.

Además de Bahía Blanca, durante el fin de semana del 14 y 15 de noviembre habrá instancias clasificatorias en Resistencia, Santa Rosa de Calamuchita, Reconquista, Esperanza, Alberti y Merlo.

El calendario continuará durante noviembre y diciembre con presentaciones en distintas localidades del país, hasta completar la selección de artistas que llegarán a la instancia nacional.

Los ganadores de cada categoría en Cosquín tendrán la posibilidad de integrar la programación del Festival Nacional de Folklore y competir por los reconocimientos a las revelaciones en música y danza.

De esta manera, Bahía Blanca volverá a formar parte del recorrido federal que permite a nuevos talentos del folklore argentino acercarse a uno de los escenarios más importantes de la música popular del país.