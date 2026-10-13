Deportes
Básquet local: la Liga de Plata define sus play-in
Ateneo-El Nacional y Bahía Basket-Velocidad jugarán esta noche, desde las 21, en busca de seguir en carrera rumbo a los cuartos de final.
La Liga Bahiense de Plata tendrá esta noche dos cruces clave de play-in, ambos desde las 21.
En Punta Alta, Ateneo recibirá a El Nacional en el Luis Polizzi. El ganador se clasificará a cuartos de final y será rival de Altense, segundo de la fase regular.
El perdedor, en tanto, tendrá una nueva chance el viernes ante el vencedor de Bahía Basket-Velocidad.
El otro partido será en el Dow Center, donde Bahía Basket recibirá a Velocidad, también desde las 21.
En este caso, el perdedor quedará eliminado del torneo, mientras que el ganador jugará el viernes por el último boleto a cuartos de final. Ese clasificado será rival de San Lorenzo, número uno de la fase regular.
Ya esperan en cuartos San Lorenzo, Altense, 9 de Julio, Comercial, Sportivo y Argentino. Dos llaves ya quedaron definidas: 9 de Julio-Argentino y Comercial-Sportivo.
Por la permanencia, La Falda y Espora comenzarán el viernes una serie al mejor de cinco.
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