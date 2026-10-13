Deportes
Sin Paredes, la formación de Boca frente a Vasco da Gama
Este martes a las 21.30 abrirán en La Bombonera las semifinales de la Copa Sudamericana.
Boca se juega una parada brava y nada menos que sin Leandro Paredes, su capitán y máxima figura: este martes a las 21.30 recibirá a Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.
La ausencia del campeón del mundo trastocó los planes de Rodolfo Arruabarrena, que ahora debe decidir cómo lo reemplaza y si modifica el esquema táctico ante el cambio de nombres.
Álvaro Montero continuará en el arco del Xeneize, Leandro Lozano y Facundo Herrera reaparecerán en la defensa junto a Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco.
En el mediocampo, Santiago Ascacibar y Milton Delgado son una fija y Carlos Palacios se ganó la titularidad luego de la lesión de Alan Velasco. Además, en el ataque Leonel Flores y Miguel Merentiel son inamovibles.
La única duda pasa por saber si el Vasco mantiene el 4-3-1-2 como esquema táctico con el ingreso de Williams Alarcón y el chileno como una suerte de enganche o se inclina por un 4-2-3-1 con Sebastián Villa en el once.
La formación de Boca ante Vasco da Gama
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón o Sebastián Villa; Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Leonel Flores.
Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa; Marino Hinestroza, Alan Lescano, Carlos Andrés Gómez; y Bruno Duarte da Silva. DT: Pedro Emanuel
- Hora: 21.30
- TV: ESPN y DSports
- Árbitro: Piero Maza.
- Estadio: La Bombonera
Fuente: El Gráfico
Quienes rindan examen de conducir para auto automático no podrán manejar vehículos con caja manual
La versión de por qué se separó Julieta Prandi de Emanuel Ortega
Zona Fría: el Gobierno oficializó la Ley que elimina el beneficio
Escándalo en el ascenso: Lamolina anuló un penal porque los de All Boys le mostraron un video
Villa Mitre goleó y Tiro Federal también festejó en el fútbol femenino
Más Leídas
-
Noticias B22 horas ago
"Un irresponsable": Susbielles detectó y denunció en vivo a un vecino tirando basura en la calle
-
Indiscreta22 horas ago
Bomba en la salud bahiense: un gremio se quedaría con un hospital
-
El Tiempo3 horas ago
La semana corta comienza con otro día gris: las lluvias volverían a decir presente
-
Destacada B2 horas ago
Intentó irse de un bar sin pagar, arremetió contra el mozo y terminó detenido
-
Noticias B15 horas ago
Código de tránsito bonaerense: aprobaron un cambio clave sobre el paso en intersecciones
-
Espectáculos24 horas ago
Carlos Perciavalle predijo una aparición extraterrestre relacionada con Trump
-
Destacada C2 horas ago
Realizan operativos gratuitos para tramitar el DNI en distintos barrios
-
Noticias B23 horas ago
Milei respaldó a Caputo y descartó cambios en Economía: "Nadie lo cuestiona"