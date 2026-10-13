Sin Paredes, la formación de Boca frente a Vasco da Gama

Boca se juega una parada brava y nada menos que sin Leandro Paredes, su capitán y máxima figura: este martes a las 21.30 recibirá a Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

La ausencia del campeón del mundo trastocó los planes de Rodolfo Arruabarrena, que ahora debe decidir cómo lo reemplaza y si modifica el esquema táctico ante el cambio de nombres.

Álvaro Montero continuará en el arco del Xeneize, Leandro Lozano y Facundo Herrera reaparecerán en la defensa junto a Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco.

En el mediocampo, Santiago Ascacibar y Milton Delgado son una fija y Carlos Palacios se ganó la titularidad luego de la lesión de Alan Velasco. Además, en el ataque Leonel Flores y Miguel Merentiel son inamovibles.

La única duda pasa por saber si el Vasco mantiene el 4-3-1-2 como esquema táctico con el ingreso de Williams Alarcón y el chileno como una suerte de enganche o se inclina por un 4-2-3-1 con Sebastián Villa en el once.

La formación de Boca ante Vasco da Gama

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón o Sebastián Villa; Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa; Marino Hinestroza, Alan Lescano, Carlos Andrés Gómez; y Bruno Duarte da Silva. DT: Pedro Emanuel

Hora: 21.30

TV: ESPN y DSports

Árbitro: Piero Maza.

Estadio: La Bombonera

Fuente: El Gráfico