La nueva vida de los mellizos africanos abandonados en Bahía

A casi 6 años de uno de los casos que mayor conmoción generó en Bahía, se conocieron novedades sobre el destino de los dos mellizos africanos que fueron abandonados por su padre adoptivo en una dependencia policial de la ciudad. Los chicos fueron incorporados a una nueva familia, mientras que la causa judicial iniciada contra el matrimonio que los había traído al país terminó cerrada por inexistencia de delito.

La información fue publicada por el portal Infobae, que reconstruyó lo sucedido desde aquel 17 de noviembre de 2020, cuando Eduardo Rucci se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia con los dos hermanos de 6 años y manifestó que ya no podía hacerse cargo de ellos.

El episodio había sido dado a conocer por La Brújula 24 el 24 de noviembre de ese año. En aquel momento, la denuncia presentada por el equipo interdisciplinario de la dependencia policial describía una situación de extrema vulnerabilidad para los menores, quienes habían llegado a la Argentina desde Guinea-Bissau en agosto de 2019.

Los chicos habían sido adoptados por Rucci y su esposa, Natacha Perrig, que inicialmente se instalaron en Bahía Blanca junto a su hija biológica. Durante su permanencia en la ciudad, los mellizos fueron escolarizados y participaron de actividades deportivas, hasta que en febrero de 2020 toda la familia se trasladó a San Martín de los Andes.

Sin embargo, meses después, el hombre decidió regresar a Bahía con los nenes y dejarlos bajo la responsabilidad de las autoridades. Una de las situaciones más dolorosas fue relatada por quienes intervinieron en dicho procedimiento. Los menores, sin comprender lo que estaba ocurriendo, preguntaban reiteradamente cuándo regresaría su padre para buscarlos.

La denuncia dio lugar a una investigación que inicialmente estuvo a cargo del fiscal Romero Jardín, titular de la UFIJ N° 8, quien evaluó una posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y eventuales irregularidades vinculadas con la Ley de Migraciones.

Entre las cuestiones que despertaron sospechas se encontraban las condiciones en las que se había concretado la adopción en África, la documentación de los menores y la ausencia de registros que permitieran establecer con claridad su ingreso a territorio argentino.

En noviembre de 2022, este medio informó que el matrimonio había sido detenido en San Martín de los Andes, en el marco de las actuaciones judiciales.

Por entonces, Letizia Tamborindeguy, la profesional que había impulsado la denuncia, expresó su satisfacción por el avance de la investigación durante una entrevista con el programa Bahía Hoy. "Trabajamos codo a codo con el equipo de la comisaría, porque fue una gran indignación lo ocurrido. Y por eso intentamos siempre hacer lo mejor para proteger a esos nenes y tengan una vida relativamente normal", manifestó en aquella oportunidad.

También recordó las inconsistencias que habían detectado en la documentación presentada por los adultos, particularmente en los pasaportes africanos de los hermanos. "Había un pasaporte africano con fecha de salida pero ninguno de ingreso a nuestro país. Por eso, sumado a las inconsistencias que notamos, era nuestra obligación denunciar", explicó.

Ahora, según la información obtenida por Infobae, la investigación que había pasado al fuero federal terminó cerrada por la inexistencia de delito, por lo que Rucci y Perrig no recibieron condenas penales por los hechos investigados.

En cuanto a los mellizos, el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia confirmó que ambos fueron adoptados nuevamente en 2022, después de permanecer aproximadamente dos años en una casa de abrigo de la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades evitaron brindar información sobre la identidad de la nueva familia o el lugar donde actualmente residen, con el objetivo de preservar los derechos y la privacidad de los hermanos.

La novedad también permite recuperar las palabras que Tamborindeguy había compartido con La Brújula 24 cuando se conocieron las detenciones del año 2022. "Lo importante es que los chicos se encuentran bien, contenidos por una familia", había señalado entonces.

A seis años de aquel episodio que sacudió a la ciudad y tuvo repercusión nacional, la historia de los hermanitos presenta así dos desenlaces: el cierre de la investigación penal contra sus primeros padres adoptivos y la posibilidad de que los hermanos continúen creciendo juntos en un nuevo entorno familiar.