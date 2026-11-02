La inflación se aceleró en octubre en Bahía: qué productos registraron las mayores subas

La inflación en Bahía Blanca registró una suba del 1,65% durante octubre, lo que representó una aceleración de 0,43 puntos porcentuales respecto de septiembre, cuando había alcanzado el 1,22%, según el último informe elaborado por IPC Online.

Pese al repunte, el índice se mantuvo por debajo del 2% y fue el tercer registro mensual más bajo de 2026, detrás de septiembre y julio. En tanto, la inflación acumulada en los primeros diez meses del año llegó al 19,54%, mientras que la variación interanual se ubicó en 25,46%, ligeramente por debajo del 25,68% registrado el mes anterior.

TABLA. VARIACIÓN EN NIVEL GENERAL Y CAPÍTULOS

Entre los rubros que más aumentaron se destacó indumentaria y calzado, con un incremento del 4,12%. Sin embargo, la mayor presión estuvo concentrada en los zapatos y otros calzados, que treparon 11,12%, mientras que las prendas de vestir apenas subieron 0,31%.

También se registraron aumentos importantes en restaurantes y hoteles (2,21%), vivienda y servicios públicos (2,16%), alimentos y bebidas no alcohólicas (2,09%) y bienes y servicios varios (2,02%). En total, once de las doce categorías relevadas presentaron incrementos, mientras que educación permaneció sin modificaciones.

Dentro de los alimentos, las verduras, tubérculos y legumbres encabezaron las subas con un 7,96%. También aumentaron los pescados y mariscos (2,11%), las bebidas sin alcohol (1,86%), el pan y los cereales (1,51%), los productos lácteos y huevos (1,48%) y las carnes (1,41%).

Otro de los puntos destacados del informe fue el comportamiento de los servicios públicos. El suministro de agua registró un incremento del 6,52% y el gas aumentó 6,08%, mientras que los alquileres tuvieron una variación mucho más moderada, del 0,51%.

En contrapartida, algunos sectores contribuyeron a moderar el índice general. Los servicios odontológicos bajaron 4,17%, los paquetes turísticos retrocedieron 3,43% y los productos farmacéuticos disminuyeron 1,32%. Transporte fue una de las categorías con menor aumento, apenas 0,34%.

El relevamiento, elaborado sobre 29.221 precios correspondientes a 10.384 productos y servicios, mostró que los incrementos no se concentraron únicamente al comienzo del mes. Los alimentos, por ejemplo, registraron aumentos durante las cuatro semanas de octubre.

De cara a noviembre, el informe advierte que la evolución de los alimentos, junto con posibles nuevos ajustes en los servicios públicos y combustibles, podría seguir ejerciendo presión sobre los precios. De todos modos, el promedio de inflación de los últimos tres meses se mantuvo cercano al 1,55%, lo que refleja un ritmo de aumentos más moderado que durante el primer semestre del año.