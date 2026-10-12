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Olimpo reaccionó a tiempo y se llevó un triunfazo ante Villa Mitre

El aurinegro estuvo abajo durante todo el tiempo regular, forzó el suplementario y terminó ganando 79 a 76 en el José Martínez, por el adelanto de la novena fecha de la Liga Bahiense de Oro.

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Foto: prensa Olimpo

Olimpo nunca se dio por vencido y terminó festejando un triunfazo en el José Martínez. El aurinegro venció a Villa Mitre por 79 a 76, en tiempo suplementario, en el adelanto de la novena fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Oro.

El aurinegro estuvo abajo en el marcador durante los 40 minutos reglamentarios e incluso llegó a perder por 11 puntos. Sin embargo, se mantuvo en partido, encontró respuestas en el cierre y logró forzar la prórroga tras igualar en 66.

En el suplementario, Olimpo mostró mayor lucidez para manejar las últimas posesiones y terminó llevándose una victoria muy valiosa, ante un rival directo y en una cancha siempre exigente.

Con este resultado, el aurinegro quedó con récord de 7 triunfos y 13 derrotas, mientras que Villa Mitre pasó a tener marca de 11 victorias y 9 caídas. Ambos tienen un partido más que el resto.

La fecha continuará el miércoles con los encuentros Napostá-Bahiense del Norte, Pueyrredón-Estrella, Barrio Hospital-Alem, Pacífico-Independiente y Liniers-Estudiantes.

Posiciones

El segundo tramo comenzó con los equipos arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera parte.

Pos.EquipoRécordPuntos
Estrella16-325
Napostá14-523
Bahiense del Norte13-623
Villa Mitre (*)11-922,5
Pueyrredón11-821,5
Pacífico10-921
Liniers10-921
Olimpo (*)7-1319,5
L.N. Alem7-1218,5
Estudiantes8-1118,5
11°Independiente4-1516,5
12°Barrio Hospital4-1516

(*) Tienen un partido más.

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