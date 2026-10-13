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El Gobierno designó a un nuevo Secretario Nacional de Discapacidad
Se trata de Diego Masaragian, quien era Administrador Nacional de Establecimientos de Salud y reemplazará a Pablo Di Liscia. Este último sufrió un accidente de moto recientemente, lo que derivó en la decisión.
El Gobierno nacional designó a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad, luego del accidente que sufrió Pablo Di Liscia pocos días después de haber sido oficializado al frente del área.
Masaragian se desempeñaba hasta ahora como administrador nacional de Establecimientos de Salud, cargo que ocupaba desde julio de 2025. Desde allí tenía bajo su órbita la gestión integral de hospitales nacionales como el Posadas, el Baldomero Sommer, el Ramón Carrillo y el Laura Bonaparte, además del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur.
Según informó Infobae, la decisión apunta a garantizar la continuidad de la gestión en la Secretaría y profundizar el proceso de reorganización que había comenzado en los últimos meses.
Entre los principales objetivos de la nueva etapa figuran el fortalecimiento de los mecanismos de control, la continuidad de las auditorías y la mejora en el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad.
Antes de asumir en la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, Masaragian había sido director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, dependiente del Ministerio de Salud.
Su llegada se produce después de una serie de cambios en la conducción del área. Di Liscia había reemplazado a Alejandro Vilches, quien renunció en septiembre en medio de la discusión por las partidas destinadas a Discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027.
Pocos días después de su nombramiento, Di Liscia sufrió un accidente en moto y quedó internado en el Hospital Pirovano con fracturas en varias costillas, una clavícula y un omóplato. Los estudios médicos descartaron lesiones neurológicas y se informó que se encontraba fuera de peligro.
La Secretaría atraviesa además un período de revisión interna después de la salida de Diego Spagnuolo y en medio de auditorías sobre la gestión de la ex Agencia Nacional de Discapacidad.
La política del área abarca no sólo cuestiones sanitarias, sino también accesibilidad, transporte, educación, inserción laboral, protección social y autonomía personal, por lo que requiere coordinación con distintos organismos del Estado.
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